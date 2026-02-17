我是廣告 請繼續往下閱讀

春節期間內政服務不打烊。內政部整合多項便民服務，包括國民身分證免費掛失及E化線上申辦服務，民眾若有相關問題，可撥打「1996內政服務熱線」，將有專人即時提供解答，協助民眾生活大小事。今（17）日是大年初一，內政部指出，民眾在春節期間若不慎遺失國民身分證，內政部提供24小時國民身分證掛失服務，民眾除可撥打1996內政服務熱線外，也可至內政部戶政司全球資訊網，線上辦理掛失。內政部說，民眾如果有出生登記等申辦其他戶籍登記需求，可利用實體自然人憑證或行動自然人憑證線上提出申請。內政部指出，自然人憑證目前已介接公私部門逾1400項系統，提供身分識別、數位簽章及加解密等服務，如果民眾已擁有實體自然人憑證，只要再花幾分鐘到行動自然人憑證官網申辦「行動自然人憑證」，就能登入壽險公會保險存摺、衛福部健保網路服務系統、交通部監理服務網、勞保局E化服務系統及數位發展部個人化資料自主運用平台等各項政府服務，辦理生活大小事。內政部說明，「1996內政服務熱線」在春節期間照常運作。民眾若遇到任何內政相關問題，可於每天上午8時至晚上10時致電洽詢，屆時將有專人即時提供解答與協助。