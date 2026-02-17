我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與伊朗之間的核談判第二輪會談，在瑞士日內瓦舉行。但在美伊談判啟動時，伊朗革命衛隊在荷姆茲海峽展開軍演，並宣布封鎖數小時，為這場談判增添變數。根據伊朗半官方媒體法斯通訊社及塔斯尼姆通訊社報導，由於伊朗革命衛隊在荷姆茲進行軍事演習，海峽部分水域將於週二關閉數小時，宣稱保障航運安全，並採取「安全預防措施」。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍（Islamic Revolution Guards Corps Navy）司令、海軍少將坦格西里（Alireza Tangsiri）表示，只要高層下達指示，伊朗已準備好隨時關閉荷姆茲海峽，這場演習名為「荷姆茲海峽智慧管控」，伊朗海軍演習第二階段參與單位包含伊斯蘭革命衛隊海軍的作戰與快速反應部隊。坦格西里還放話，戰時投入戰場的武器，與軍事演習中展示的裝備會有所不同。演習動用各類防禦與攻擊系統及武器。伊斯蘭革命衛隊海軍進行導彈作戰行動，同時，無人機部隊也在電子干擾環境下進行攻擊與偵察型無人機作戰演練，打擊固定與移動目標。荷姆茲是世界上最重要的石油出口通道，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克和阿拉伯聯合大公國等海灣地區最大的石油生產國與阿曼灣和阿拉伯海。