美國與伊朗的談判今（17）日在瑞士日內瓦舉行，就在談判開始時，伊朗隨即宣布關閉荷姆茲海峽並實施軍演，就在稍早，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也公開發出威嚇，劍指美國諷刺「世界上最強的軍隊有時也可能重擊到無法站起來。」
根據路透報導，美伊雙方在日內瓦就長期存在的核爭議展開會談，伊朗最高領袖週二警告，美國試圖推翻其政府的行動將會失敗。
就在談判開始時，伊朗半官方的法斯通訊社報導稱，出於「安全預防措施」，在伊朗革命衛隊於全球最重要的石油出口航道荷姆茲海峽進行軍事演習期間，部分海域將關閉數小時。
事實上，伊朗過去曾屢次威脅若遭攻擊，將封鎖荷姆茲海峽的商業航運，但從未真正達成，僅促成原油價格拉高的效果。
此外，路透引述一名知情人士說法稱，美國中東問題特使威特科夫與川普的女婿庫許納參與了此次由阿曼斡旋的談判，伊朗方面則由外交部長阿拉格奇出席。川普表示，他將「間接」參與日內瓦會談，並相信伊朗希望達成協議，川普周一在空軍一號上提到，「我不認為他們想承擔不達成協議的後果。我們本可以達成協議，而不是派出B-2轟炸機去摧毀他們的核能力。但我們確實派出了B-2。」
不過，就在美伊會談開始不久，伊朗媒體引述最高領袖哈米尼的說法表示，美國無法推翻伊朗政府，並對美國發出挑戰，「美國總統聲稱他們的軍隊是世界上最強的，但世界上最強的軍隊有時也可能被重重一擊，甚至無法站起來」，相關言論由伊朗媒體刊登出來。
路透也引述一名伊朗高級官員說法指出，日內瓦會談能否成功，取決於美國是否提出不切實際的要求，以及是否認真看待解除對伊朗的經濟制裁。
這場會談在阿曼駐聯合國大使官邸舉行，現場部署大批安全人員，外頭可見掛有伊朗外交車牌的車輛。
