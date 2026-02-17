我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮一名31歲的胡姓男子日前在吉安鄉某超商前側坐機車自摔，當時有一群大學生就在旁邊，胡男認為其中一名20歲的江姓男大生在嘲笑他，而拿安全帽打人，雙方因此爆發肢體衝突，警方獲報到案後將雙方帶回偵訊，並依傷害罪嫌將全案移送法辦。據了解，胡男當時正停在超商門口，低頭滑手機等待朋友，疑似因側坐機車，重心不穩自摔在地，當時一旁聚集一群大學生，正在路邊聊天，胡男自覺丟臉，誤以為江姓大學生嘲笑自己，情緒激動，直接上前理論並推人，隨後拿起安全帽向江男猛砸。江男被打後也立即反擊，雙方扭打成一團，從超商門口打到大馬路上，當時江男同學在一旁勸架，試圖拉開雙方，現場一團混亂。這起鬥毆事件造成胡男右手小指受傷，江姓大學生右肩頸及嘴部受傷，警方獲報後趕抵現場，查扣兩頂安全帽，將兩人帶回派出所，雖然雙方互提傷害告訴，但目前因現場互毆，全案依傷害現行犯移送偵辦，依法處理。