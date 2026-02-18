初二回娘家？今（18）日逢大年初二，華人社會傳統習俗少不了「回娘家」習俗，YouTuber薔薔（林嘉凌）火大開轟：「為什麼要回娘家？」性格直率敢言的她，先前透露曾被爸爸勸告「要留自己的形象給人家探聽」、「學會做菜服侍未來公婆」，薔薔一聽直接爆炸氣喊：「我嫁誰是我的事，又不是嫁給你全家」、「我過年還是要回自己家啦！」畫面曝光引發熱議。
初二回娘家？薔薔爆氣：又不是嫁給你全家
薔薔2021年邀請藝人何妤玟拍攝影片，2人談及婚姻話題，何妤玟率先拋出疑問，問薔薔「老一輩都說婚姻要忍讓？」薔薔秒回：「誰要忍讓啊，我今天不開心忍有什麼用啊，愈忍只會愈不開心而已。」何妤玟補充說，早年對老公的標準非常低，甚至有著「不打人的老公就是好老公」的觀念，老婆都要以夫為天。
薔薔透露，自己雖還沒出嫁，不過爸爸總會耳提面命，「妳嫁出去要給人家探聽啦」，認為女生嫁作人妻就要安分守己、溫柔賢慧，薔薔對此感到不解，「我為什麼要給人家探聽？我做什麼要讓人家探聽？我還沒評價他，他憑什麼探聽我」，強調夫妻間應該相互理解並尊重，不是靠著女方退讓、委屈而成全的。
薔薔更直呼，「我爸還跟我說我要學會煮菜跟炒菜，這樣才能服侍我未來的公婆」，情緒激動不已，「你的爸媽你自己照顧，誰在理你啊，你爸爸媽媽你自己照顧，我嫁誰是我的事，又不是嫁給你全家，我過年還是要回我家啦，我最討厭男人跟我講這種事！」明顯見薔薔不受傳統習俗束縛，女性自主意識十分高。
大年初二回娘家習俗由來、背後原因藏深意
至於，初二回娘家的說法到底從何而來？這樣的習俗又稱「歸寧」或「回門」，相傳起源於古時，一名女孩不顧爸爸反對嫁給了窮人，後來爸爸去世後，母親因為過於思念，就找女兒和女婿回家團圓，並做了一桌子好菜歡慶團圓，本來是因為母親的思念，流傳後世後逐漸演變成了初二回娘家的傳統。
傳統習俗背後，帶著「女兒結婚後就是外人」的想像，父母對女兒劃清界線，提醒她要以媳婦角色為重，值得思考的是，如今社會多元文化、思想並存，「性別平權」意識普及，帶有「男尊女卑」的觀念是否該被汰換？傳統習俗是否能夠與時俱進？打破舊有思想成了現今世代下每個人的共同課題。
🔺資料來源－
薔薔YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
薔薔2021年邀請藝人何妤玟拍攝影片，2人談及婚姻話題，何妤玟率先拋出疑問，問薔薔「老一輩都說婚姻要忍讓？」薔薔秒回：「誰要忍讓啊，我今天不開心忍有什麼用啊，愈忍只會愈不開心而已。」何妤玟補充說，早年對老公的標準非常低，甚至有著「不打人的老公就是好老公」的觀念，老婆都要以夫為天。
薔薔透露，自己雖還沒出嫁，不過爸爸總會耳提面命，「妳嫁出去要給人家探聽啦」，認為女生嫁作人妻就要安分守己、溫柔賢慧，薔薔對此感到不解，「我為什麼要給人家探聽？我做什麼要讓人家探聽？我還沒評價他，他憑什麼探聽我」，強調夫妻間應該相互理解並尊重，不是靠著女方退讓、委屈而成全的。
至於，初二回娘家的說法到底從何而來？這樣的習俗又稱「歸寧」或「回門」，相傳起源於古時，一名女孩不顧爸爸反對嫁給了窮人，後來爸爸去世後，母親因為過於思念，就找女兒和女婿回家團圓，並做了一桌子好菜歡慶團圓，本來是因為母親的思念，流傳後世後逐漸演變成了初二回娘家的傳統。
傳統習俗背後，帶著「女兒結婚後就是外人」的想像，父母對女兒劃清界線，提醒她要以媳婦角色為重，值得思考的是，如今社會多元文化、思想並存，「性別平權」意識普及，帶有「男尊女卑」的觀念是否該被汰換？傳統習俗是否能夠與時俱進？打破舊有思想成了現今世代下每個人的共同課題。
🔺資料來源－
薔薔YouTube
更多「2026過年」相關新聞。