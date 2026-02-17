我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大樂透2月17日由高雄小港「漢生彩券行｣開出1億元頭獎，由一人獨得，今彩539也開出頭獎，由兩位頭獎平分千萬彩金。（圖／翻攝官網）

100萬大紅包開出34組、10萬小紅包開出44組

今彩539頭獎在台北中山區、雲林斗南開出

大紅包剩320組、小紅包剩571組

▲春節100萬的加碼大紅包，截至初一已經開出160組，480組目前剩餘320組。（圖／翻攝官網）

2月17日初一大樂透、紅包、今彩539開獎號碼一次看

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

▲小紅包已經開出229組，800組小紅包剩下571組會持續送出。（圖／翻攝官網）

馬年第一天，大樂透初一2月17日第115000018期，本期頭獎1億元，。春節加碼100萬大紅包開出34組，10萬小紅包開出44組，截至2月17日為止累積開出大紅包組數為160組，剩餘320組，累積開出小紅包組數為229組，剩餘571組，民眾還可以繼續試手氣。繼除夕夜後，大年初一2月17日大樂透再度開出頭獎，獎落高雄市小港區「漢生彩券行｣。春節加碼獎項的部分，本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為06、07、16、18、27、30、32、36和45，春節小紅包獎號為38。民眾所購買的大樂透只要對中當期9個春節大紅包獎號中的任6個，即對中100萬元的春節大紅包獎項。如對中當期任5個春節大紅包獎號及且對中春節小紅包獎號，則對中10萬元的春節小紅包獎項。開獎結果，春節大紅包共開出34組，其中29組為1注獨得100萬元獎金，5組由2注均分，每注各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為39注；春節小紅包獎項共開出44組，34組為1注獨得10萬元獎金、其餘10組由2注均分，每注各得5萬元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為54注。今彩539頭獎獎金加碼至1千萬元，本期共開出2注頭獎，頭獎商店分別為臺北市中山區的「馬上有錢商行｣以及雲林縣斗南鎮的「錢賀中公益彩券｣。大樂透的春節加碼從2月12日起實施到元宵節，連續20天每天都開獎，加碼480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，統計至大年初一，活動累計實施6期，100萬元春節大紅包獎項累計已送出160組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出229組。大年初二(2月18日)開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號，春節大紅包480組剩餘320組，800組小紅包剩下571組，今彩539的頭獎加碼活動也會持續到元宵節，民眾還可以繼續試試手氣。