亞洲主要市場因假期休市、整體市場流動性偏低，加上美國股市周一休市及美元走強對金價構成壓力，黃金價格昨日一度跌破每盎司5000美元大關。究竟黃金價格走勢還有無看漲可能性？全球各大投行分析師也給出看法。根據路透報導，瑞銀集團（UBS）分析師史陶諾佛（Giovanni Staunovo）表示，「在假期導致流動性偏低的這一週內，金價大致會在每盎司5,000美元附近區間震盪。」美國市場周一因總統日（Presidents Day）休市，而中國及其他數個亞洲國家市場則因農曆新年假期關閉。美元小幅走高，使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言變得昂貴了一些。OANDA旗下MarketPulse分析師沃達（Zain Vawda）表示，「我會將黃金的中期目標價從5500美元下調至更接近5100至5200美元區間，但目前情勢仍相當多變」，他提到，作為對景氣循環更為敏感的金屬，只要經濟強勁的跡象出現，相較於黃金，白銀的避險吸引力就會下降，而強勁的就業數據意味著對避險資產的迫切需求減弱。近期美國經濟數據對聯準會（Fed）降息前景呈現分歧訊號。1月美國消費者物價漲幅低於預期，但同月就業成長卻意外加速。而在低利率環境下，黃金通常表現較佳。彭博則提到，包括法國巴黎銀行、德意志銀行和高盛集團在內的許多投資銀行預測，金價將恢復上漲趨勢，支撐金價穩定上漲的因素將持續下去。彭博引述傑富瑞集團（Jefferies）分析師塔里克（Fahad Tariq）等人在報告中所提到的，「我們仍然認為，有兩項主要的宏觀因素支撐黃金價格，通膨以及美元貶值。」他們將2026年的全年金價預測從最早的每盎司4200美元上調至5000美元。