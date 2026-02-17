我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎湖縣長陳光復跌倒昏迷，家人透過官方臉書粉團表示，相信他一定會努力度過這個難關。（圖／翻攝自陳光復Chen Kuang-fu臉書）

澎湖縣長陳光復今（17）日下午於春節行程中不慎從階梯跌倒受傷，傳出一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院，再透過醫療直升機機轉送至高雄榮總治療。陳光復家人也透過官方臉書粉團表示，未來幾天是關鍵的觀察期，相信他一定會努力度過這個難關，也請大家給予一點空間，暫時先不要前往醫院或撥打電話。陳光復官方臉書粉團表示，今天下午的一場意外，對陳光復全家人來說都是極大的震撼，目前陳光復已送抵高雄榮總，並由專業醫療團隊接手進行相關手術與後續治療。粉絲團指出，感謝總統、副總統、行政院長、縣府團隊以及各界好友在第一時間提供的協助與關懷。看到大家紛紛傳來的訊息與關心，我們非常感謝，也想對所有參與搶救的醫護人員與醫療團隊，致上最深、最誠摯的謝意。粉絲團表示，未來幾天是關鍵的觀察期，陳光復一向堅強、韌性十足，相信他一定會努力度過這個難關。在此，誠摯地請求每一位疼愛光復的朋友，將這份關心化作祈禱與力量，讓我們一起守護他。陳光復粉絲團呼籲，「為了讓光復能安靜接受治療，也請大家給予一點空間，暫時先不要前往醫院或撥打電話，您的心意我們都收到了。再次謝謝大家，平安。」高雄市長陳其邁臉書發文表示，稍早陳光復出席活動時踩空昏迷送醫，高屏澎為同一緊急醫療救護網絡，高雄消防局、衛生局事發後即密切透過EOC保持聯繫關心病況。目前陳光復已轉送至高雄，高雄榮總團隊正全力搶救中。