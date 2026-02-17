我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Volvo扛住了連環追撞車禍，車尾近乎無損。（圖／翻攝自爆料公社）

國道1號五楊高架南下70.4公里楊梅路段，今（17）日晚間九點左右發生5車連環追撞事故，其中一輛車甚至被後車擠上車頭鏟了起來，車尾懸空高掛，事故導致後方車流嚴重回堵，所幸無人傷亡。這起事故發生在晚間9點多，許多經過國道的民眾目睹了這起誇張的追撞事故，畫面中可看到，多輛車撞成一團，車主和乘客只能站在車外打電話報案。國道警方表示，警消接獲通報後趕赴現場處理，現場自小客車事故駕駛人經酒測後，皆無酒駕情形，事故原因待進一步調查，目前事故現場已排除。許多駕駛目睹這個場景，紛紛直呼太恐怖，亦有網友發現，在最前方的Volvo XC40，雖然遭到後方車輛追撞，但受損較嚴重的是後車車頭，Volvo車尾幾乎無太大損害，再度打響「瑞典坦克」名號，戲稱「Volvo扛下了所有」。