美股主要指數周二（17日）開盤齊跌，軟體股表現持續低迷，在台股封關期間，美股台積電ADR表現備受關注，今日開盤台積電ADR下挫近2%。美股四大指數17日早盤，截止至台灣時間晚間11時30分，道瓊工業指數下跌301點或0.61%、那斯達克重挫281點或1.25%、標普500指數下跌55點或0.8%、費城半導體指數跌151點或1.86%。個股部分，台積電ADR下挫2%、輝達股價再度跌破180美元，下挫近2%；軟體股表現持續低迷，微軟、帕蘭泰爾下跌近2%、甲骨文重摔4%；記憶體族群部分，美光股價下挫超過3%、SanDisk跌幅2%。根據CNBC報導，科技股周二再度領跌，包括那些遭受重創的軟體公司，軟體產業一直受到人工智慧工具可能取代產業專用軟體供應商的擔憂衝擊。另一方面，Netflix 給予華納兄弟探索七天的豁免期，允許其與派拉蒙進行交易談判後，這兩家媒體娛樂公司的股價均有所上漲。華納兄弟探索頻道股價上漲 2.4%，而派拉蒙股價則飆漲近 4%。