36歲藝人楊銘威日前於實境節目《明星製作公司》中聲量攀升，近日他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，分享過年期間近況，他與老婆方志友教育1子1女有撇步，當小孩收到紅包交由女方管理，楊銘威笑喊：「他們會默默抱怨『媽媽是不是都把紅包包掉了？』」自己多在旁裝沒事，不然就是回覆「繳學費」緩頰，更透露春節假期一家沒有走春習慣，因為害怕人潮、討厭排隊及塞車，「頂多帶小孩到家附近公園跑一跑」，真實情景超接地氣。
小孩收紅包抱怨方志友！楊銘威過年不走春
楊銘威與方志友結婚10年多，育有一對可愛兒女，今年春節，楊銘威全家選擇待在台北圍爐，透露自從奶奶過世後，家裡便少了回老家的習俗，被問到是否有帶小孩出門走春？楊銘威脫口：「不會！過年人好多喔，因為我很怕人很多的地方，又塞車又排隊，很懶得去，頂多帶小孩去家附近的公園跑一跑」，小孩也樂此不疲，鮮少要求出門玩樂。
過年期間，長輩給小孩的紅包金額不少，楊銘威表示，家中的財務大權與孩子們的壓歲錢多由方志友管理，小孩們有時會私下對他嘀咕：「媽媽是不是把我的錢都包掉了？」他為了避開戰火，總在一旁裝沒事，偶爾幫忙緩頰說：「繳學費」，楊銘威認為現階段將紅包錢交給方志友打理最保險，自己才不輕易介入這場紅包攻防戰，語氣一派輕鬆。
楊銘威當爸有心得！比小孩更小孩互動超Q
楊銘威育兒有心得，是否將經驗傳授風田，他打趣說：「當新手爸爸一開始會很累，之後只會更累，你會愈來愈習慣，愈來愈累，不會愈來愈不累」，心態必需自己調適，在家中偶時扮黑臉，最在意小孩在公共場合的禮儀，像是餐廳奔跑、捷運玩耍都會生氣，即便管教嚴格，子女們依然愛黏著楊銘威玩耍，足見他在愛與鐵的教育中，拿捏得宜。
有趣的還有，楊銘威平時愛於週末或工作餘暇小酌，不見方志友關心，反倒女兒苦口婆心，因她在學校課程教過酒精對身體的傷害，對他警告：「爸爸不要再喝了！」楊銘威才溫柔地回：「好好好，少喝點！」另外，楊銘威還比小孩們更愛去動物園，頻率高到兒女多次嫌棄「好無聊」，不過他依然故我，小孩還是貼心陪玩，親子間互動逗趣溫馨。
楊銘威是誰？代表作太多、娶回方志友10年
楊銘威1989年6月8日生，2007年以電視劇《我要變成硬柿子》男主角出道，演藝事業多棲發展，代表作包括《我的寶貝四千金》、《最佳利益》及《我的婆婆怎麼那麼可愛》等，近年楊銘威演藝版圖拓展至主持、舞台劇及實境節目領域，當中於《明星製作公司》憑藉幕後功力、幽默反應及效果擔當，深受觀眾喜愛，聲量更上一層樓。
感情生活方面，楊銘威與方志友2015年因戲結緣，女方年僅24歲便奉子成婚，2人目前育有女兒Mia與兒子楊楊，一家四口幸福美滿，雖然方志友曾笑稱楊銘威吵架時愛提離婚，甚至被她反擊「再講就成真」，但夫妻倆已經昇華成家人模式，一邊打鬧一邊恩愛，令人稱羨。以上足見楊銘威在事業及家庭上的用心投入，叫人怎能不喜愛他。
🔺資料來源－
TVBS、明星製作公司、楊銘威IG
