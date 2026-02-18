春節年假期間家家戶戶圍爐聚餐，備料時總會有各種垃圾需要處理，但「蛋殼倒底要丟垃圾還是廚餘？」令不少人感到困擾，對此環保局表示，一般家戶的蛋殼被視為「一般垃圾」，只有北北基桃等9縣市可以丟到回收，民眾務必先釐清所在地區的處理方式，以免亂丟被處1200至6000元罰款。
蛋殼可以丟廚餘嗎？全台回收方式一次看
據回收大百科資料顯示，「新北市、台北市、桃園市、基隆市、高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣、澎湖縣」等9縣市「蛋殼可丟廚餘回收」，其他縣都市需要丟一般垃圾。會出現各縣市標準不一的情況，主要是當地廚餘回收處理設備不同導致。
廚餘2026新制上路 蛤蜊、動物大骨都不能丟
新北市環保局在臉書「新北i環保」分享，隨中央政策調整，由於2026年起全面禁止家戶廚餘作為養豬飼料來源，未來家戶廚餘不再分類，統一以再利用為主要處理方向，民眾交付一般垃圾或廚餘時，還是要落實分類並確實瀝乾水分，但不用分生、熟廚餘，只要一併倒入循線垃圾車廚餘桶即可。
🟡回收新制3步驟
📌免分生熟：生、熟廚餘可混合收集
📌瀝乾水分：減少體積與異味
📌交付回收：一併倒入循線垃圾車廚餘桶
不是能丟廚餘的品項
📌硬質類：動物大骨、蛤蜊、牡蠣殼
📌生肉類：未烹煮的生肉、內臟
📌其他類：塑膠袋、免洗餐具
民眾於家戶垃圾排出前，請先分為一般垃圾、資源垃圾及廚餘等三大類，交由適當管道清除或回收，違反者將依《廢棄物清理法》處新臺幣1200至6000元的罰款。
資料來源：回收大百科、新北i環保
