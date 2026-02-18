我是廣告 請繼續往下閱讀

價格台幣999元，拿到保冷袋一個、筷子一組、菜瓜布3入、餐巾紙一包、手機架一個、收納盒一個、單柄鍋一個、隔熱手套一個、金魚隔熱墊一個、紅包3入一組

▲網友開箱IKEA新春限量福袋，結果發現內容物根本是在清庫存，引爆不少購買民眾不滿。（圖/Threads）

台中IKEA推出限定新春福袋！開賣大翻車：東西固定、價值沒差多少

，且限量200個，從大年初一開賣，每個售價999元

▲台中IKEA今年推出限量新春福袋，每個999元，號稱能夠抽沙發床，由於IKEA福袋很少見，大年初一開賣立刻吸引搶購人潮。（圖/IKEA官網）

且款式也沒有隨機出貨，東西幾乎是千篇一律

有民眾也到官網查完價格之後，發現湊起來就真的大約999元的價值。

加總之後發現，真的就是差不多999元的價值，台中IKEA似乎搞錯「福袋」的意思

▲台中IKEA販售新春福袋，結果超尷尬，內容物查價官網都是不到100元的東西居多，整包價值就真的是999元上下，完全沒有超值感。（圖/IKEA官網）

台中IKEA新春福袋翻車！抽獎活動爭議遭轟2026最差福袋

主打可以用999元抽到價值上萬元的沙發床

但是並沒有告知客人「不是每包福袋內都有這張抽獎卡」。

▲IKEA宣傳999元福袋可以抽萬元沙發床，結果並不是每袋福袋裡面都有抽獎卡，即沒有卡等於「銘謝惠顧」沒抽到，但規則沒講清楚，一堆人落空引爆爭議。（圖/Threads＠台中IKEA）

只是全家的「銘謝惠顧」及獎項是讓客人自己打開，但IKEA的設計是當你沒拿到卡，你等於沒中獎的意思，引爆爭議。