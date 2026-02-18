每年到了過年，各大超商、百貨公司等通路都會推出新春福袋，有些在年前就會開始販售，有些像是全聯、家樂福則都固定在大年初一購買，然而並不是每家福袋都是全然好評，有不少家也是多年都被罵才慢慢改進到被稱讚。然而，最近台中IKEA也跟著推出限量新春福袋，沒想到大年初一開賣卻大翻車，不僅東西重複性較高之外，價格也根本沒有超值感，最重要的抽獎竟然不是「每包都有」，讓許多顧客拆開超傻眼直呼：「這是2026最差勁的福袋。」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「今年最爛的福袋非IKEA莫屬，以免大家入坑，價格台幣999元，拿到保冷袋一個、筷子一組、菜瓜布3入、餐巾紙一包、手機架一個、收納盒一個、單柄鍋一個、隔熱手套一個、金魚隔熱墊一個、紅包3入一組，連保冷袋都是內容物之一我真的.....你說這價值999元，我還買兩組，真的很生氣，一堆沒價值的東西」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也有開箱，這真的太爛....感覺被騙到」、「根本清倉時刻的福袋.....東西超沒用」、「重點是，說加碼抽沙發床，還以為每包裡面都能抽，結果兩包都沒有，福袋裡的商品感覺是特價區很常出現的東西，真的超級雷」、「買了2袋，裡面都一樣的東西，沒有隨機的東西」、「明年絕對先看評價再買，大過年的被當盤子氣死了」。
然而網友們購入的新春福袋，是IKEA台中店推出的過年限量活動，只有IKEA的卡友可以購買，且限量200個，從大年初一開賣，每個售價999元，由於IKEA的福袋活動顯少出現，昨天開賣第一天就立刻湧入人潮搶購，人氣也是相當不錯。
不過隨著開箱文陸續出現，許多民眾打開福袋後超傻眼，在社群平台「Threads」上直接大翻車，許多人表示999元的福袋根本一點都不超值，很多東西根本不缺也用不到，且款式也沒有隨機出貨，東西幾乎是千篇一律，讓買2包的民眾開出同樣的物品相當無奈。
有民眾也到官網查完價格之後，發現湊起來就真的大約999元的價值。《NOWNEWS》記者也實際把福袋內所有物品全部到官網查詢同款，加總之後發現，真的就是差不多999元的價值，台中IKEA似乎搞錯「福袋」的意思，就是俗又大碗的超值感瞬間全無，實在有點尷尬。
買福袋大家最期待的就是抽獎環節，這次台中IKEA福袋主打可以用999元抽到價值上萬元的沙發床，另外還有熱銷休閒椅、落地燈等，但文宣只打說「買福袋加碼抽10樣精選好禮」，並拍出福袋跟抽獎卡的照片當成宣傳文宣，但是並沒有告知客人「不是每包福袋內都有這張抽獎卡」。
結果導致有民眾開箱的時候，驚見自己兩袋福袋完全沒有抽獎卡，只有附贈的紅包袋，氣到傻眼覺得根本被騙，事實上，IKEA的設計就類似於全家「立即開獎」的概念，只是全家的「銘謝惠顧」及獎項是讓客人自己打開，但IKEA的設計是當你沒拿到卡，你等於沒中獎的意思，引爆爭議。不少顧客跑到IKEA官方臉書留言表示：「打開超生氣的」、「2026最差的福袋就你們家！」不過截至目前為止，IKEA並未針對福袋評價回應。
資料來源：IKEA台中店Threads、IKEA官方
