市場指數表現

資金流向：逃離軟體，轉向金融

專家分析：AI顛覆後的「護城河」保衛戰

市場回顧與本週展望

美國近來公布的數據顯示消費者信心疲軟，家庭正努力應付高通膨和關稅議題之際，投資人持續關注人工智慧（AI）熱潮對部分科技股造成的影響。美股週二（17日）震盪收漲，標普500指數微幅走高，但軟體股的持續下挫壓抑了指數漲幅。道瓊工業指數上漲32.26點或0.07%，收報49533.19點；標普500指數微幅上揚7.05點或0.10%，收在6843.22點；那斯達克指數升31.72點或0.14%，收22578.39點；費城半導體指數小幅下跌1.81點或0.02%，收8136.05點。個股方面，輝達上漲2.16美元或1.18％，收184.97美元；特斯拉下跌6.81美元或1.63％，收410.63美元；台積電ADR下跌1.97美元或0.54％，收364.39美元。根據CNBC報導，投資者週二持續撤出表現低迷的軟體股，將資金轉而投入如花旗集團（Citigroup）與摩根大通（JPMorgan）等金融股，進一步加重了軟體股今年以來的跌勢。花旗股價大漲2.6%，摩根大通則上漲逾1%。與此同時，軟體板塊慘遭血洗，主因是市場擔憂人工智慧工具可能取代特定產業軟體供應商。Concurrent Investment Advisors首席投資策略師班尼特（Leah Bennett）接受CNBC採訪時表示，「我們需要時間觀察這些公司的獲利表現。那些無法競爭且業務缺乏『護城河』的公司，其表現將會惡化。」她補充說，這種顛覆性的變化也將促使市場識別出該領域的贏家。花旗美國股票策略師克羅納特（Scott Chronert）則指出：「AI創新及其帶來的顛覆性影響，讓市場開始質疑各個領域的終端估值（Terminal Multiples），促使投資人將焦點放在特定風險，而非更廣泛的部位調整。目前，這種趨勢與良好的中期基本面趨勢脫節。企業必須說服市場其長期業務具備護城河，這可能會成為第一季財報季的主題。」上週，對人工智慧顛覆效應的擔憂衝擊了軟體、房地產、卡車運輸與金融服務等產業，推動標普500指數連續第二週收跌。標普500與道瓊工業指數上週均下跌超過1%，以科技股為主的那斯達克則下跌超過2%。道瓊工業指數與標普500指數在過去五週中錄得第四次單週下跌；那斯達克則連續第五週收黑，創下自2022年以來最長的連跌紀錄。上週五（13日）公布了最新消費者物價指數（CPI）數據。儘管1月整體CPI數據較經濟學家預期溫和，但仍未能完全緩解市場焦慮。投資人本週將進一步了解通膨走勢，個人消費支出（PCE）物價指數報告預定於週五公布。在此之前，市場將關注週三發布的聯準會會議紀錄。