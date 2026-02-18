我是廣告 請繼續往下閱讀

談判進展與分歧

川普再對烏克蘭施壓

歐洲的角色

俄烏戰爭將滿四週年

在美國的斡旋之下，烏克蘭與俄羅斯於瑞士日內瓦展開為期兩天的新一輪和平談判。首日長達6小時的會談於17日結束，有1名與俄方代表團關係密切的消息人士形容，「氣氛非常緊張」。談判將於18日繼續進行。綜合法新社、路透社報導，烏克蘭首席談判代表、國家安全與國防事務委員會主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）發表聲明稱，首日的會談聚焦於「務實問題與可能決定的運作機制」，但未提供細節。他表示談判將於週三進入最後一天。俄羅斯官方並未對會談發表評論，但俄國通訊社援引消息人士的話稱，這場涵蓋雙邊與三邊模式、長達6小時的談判過程「非常緊張」。一名消息人士表示，儘管談判持續數小時，但雙方立場分歧依舊明顯。當被問及對俄烏談判的期望時，川普將球丟回給烏克蘭。他在「空軍一號」上對記者表示：「烏克蘭最好快點坐到談判桌前，這就是我要說的。」外界認為，美方態度可能對談判節奏產生影響。俄羅斯要求烏克蘭割讓東部頓內茨克州（Donetsk）尚未被俄軍佔領的最後 20% 領土，但此要求遭基輔拒絕。目前俄羅斯控制約20％的烏克蘭領土，包括2014年併吞的克里米亞（Crimea）以及2022年前已掌控的頓巴斯（Donbas）部分地區。據四位知情人士透露，多個歐洲國家的代表團也出現在日內瓦，但並未直接參加三邊和談。消息人士稱，在澤倫斯基的要求下，美國官員邀請了歐洲代表參與，並由美、烏雙方向其簡報進展，儘管俄羅斯此前一直反對歐洲介入。俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵將於24日屆滿四週年。這場衝突已導致數萬人喪生，數百萬人流離失所。在瑞士談判展開前夕，俄羅斯於夜間對烏克蘭全境發動空襲，嚴重損毀了南部港口城市奧德薩（Odesa）的供電網絡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，攻擊導致數萬人面臨斷水斷電及失去暖氣的困境。澤倫斯基在深夜演說中表示，「我們已準備好迅速邁向一項結束戰爭的有尊嚴協議，現在問題在於俄羅斯：他們到底想要什麼？」