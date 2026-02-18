我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾菲爾老師提醒大家初二回娘家要注意那些禁忌。（圖／品牌提供）

▲艾菲爾老師提醒女兒回娘家記得帶伴手禮。（圖／塔羅牌老師艾菲爾）

▲女兒回娘家可以幫長輩泡茶、準備甜食或是水果分享。（圖／Pixabay）

今（18）日是農曆大年初二，不僅是傳統的女兒「回門日」，更罕見適逢24節氣中的「雨水」。命理、塔羅牌專家艾菲爾老師指出，今年的初二能量關鍵在於回流與滋養。隨着天地之氣由寒轉潤，艾菲爾因此提醒大家，，同時也加碼分享今日運勢最旺的3個星座、3個生肖，帶大家一起來看！艾菲爾老師分析，雨水代表冰雪消融、萬物準備萌芽，這股能量帶有柔軟與修復的特質。不同於初一的緊湊儀式感，初二的能量主題是「回流」，無論是親情、人脈或資源，都在此時形成迴圈。當你願意主動拜訪、表達關心，就像替人際網路注入新的養分。艾菲爾老師強調，這一天不適合爭強好勝，而是透過溫暖的互動，替整年鋪設人緣與貴人運的基礎。為了守住整年福氣，艾菲爾老師也特別列出5大禁忌，提醒民眾回娘家或聚會時千萬別犯：：民俗中象徵「只取不回」，帶點禮物代表福氣迴圈，而非消耗家運。：碗盤象徵飯碗與財庫，破裂易招口舌與財務波動。若不慎打破，應立即說吉祥話化解。：初二重在養氣，若耗盡體力，反而影響接下來幾日的運勢節奏。：政治、金錢比較或舊怨容易引發不必要的摩擦，影響人緣流動。：初二的人際能量偏重「尊重與回應」，基本禮節即是開運之道。在這波「雨水」轉運潮中，艾菲爾老師分享有3個特定星座與3生肖表現最為亮眼，特別容易在走動中獲得意外驚喜：金牛座：在人情往來中展現穩定魅力，特別容易獲得長輩欣賞與實質支持。天秤座：人際互動流暢，氣氛拿捏得宜，是家族與朋友圈中的潤滑劑。射手座：走動運旺盛，外出拜訪或短途行程容易帶來好消息與新機會。生肖鼠：人際敏銳度高，容易在聚會中得到有用資訊。生肖龍：氣場穩定，談笑之間就能累積好人脈。生肖猴：互動靈活，適合主動聯繫久未見面的朋友，關係迅速升溫。除了避開禁忌，艾菲爾老師建議，初二適合準備甜食或水果分享，甜食象徵關係甜美，水果則代表結果圓滿。此外，為家人泡一壺茶也是極佳的開運法，透過溫潤的方式交流，能修復長久未談的情緒。最後，別忘了主動說一句感謝，哪怕只是真誠地謝謝父母或家人，這份情感會在潛意識中穩固彼此連結。艾菲爾老師最後溫馨提醒，真正的好運往往從人與人之間的溫度開始，在這個充滿「水氣」滋養的初二，陪伴本身就是最好的支援。