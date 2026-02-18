我是廣告 請繼續往下閱讀

川普與美方評價：貿易上的重大勝利

三大核心計畫詳情

1.俄亥俄州：大規模天然氣發電事業

2.德州（南部灣岸）：原油輸出設施

3.喬治亞州：關鍵礦物與人造鑽石事業

下一步動向

日本與美國達成達成貿易協議，承諾對美投資總額5500億美元，首批投資案17日出爐。美國總統川普（Donald Trump）強調，此舉將振興美國工業基礎、創造數十萬個就業機會，並強化國家與經濟安全。根據日本放送協會（NHK）等外媒報導，川普17日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文宣布，據日美先前達成的協議，日本將對美國進行約5500億美元的的投資與融資。目前已正式選定首波三大項目，涵蓋石油天然氣、電力及關鍵礦物領域。川普在貼文中強調：「這是歷史性貿易協議的一部分，將振興美國的產業基礎、創造數十萬個就業機會，並以前所未有的程度強化國家與經濟安全保障。」他更直言：「這些專案規模極為龐大，若沒有關稅措施將無法實現。」美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也透過聲明表示，這首批三項計畫的總額約為360億美元，是美國在貿易方面的「巨大勝利」。川普指出，這三大計畫分別位於德州、俄亥俄州及喬治亞州。美日計畫建設規模達9.2 GW（吉瓦）電力的天然氣發電設施。此舉旨在強化電網，為美國製造業提供價格低廉且穩定的電力。川普稱其將成為「史上最大規模」的燃氣電廠。建設原油出口專用港口，預計每年出口價值200億至300億美元的原油，以鞏固美國作為全球領先能源供應國的地位。建設先進產業不可或缺的「人造鑽石」製造基地。目標是實現國內需求自給自足，終結對外國特別是特定競爭對手國的依賴。針對各界關注的獲利模式，報導指出，美方表示設計上將確保日本能獲得回報；而美國則可在戰略領域取得資產、擴大產業能力並強化能源優勢。據彭博社報導，高市早苗預計於3月19日訪問華盛頓並與川普會談，屆時如何落實這些計畫將成為核心議題。雖然具體參與企業與籌資細節尚未公開，但協議規定，日方必須在項目選定後的45個工作天內提供資金。