我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨新北市長候選人蘇巧慧大年初一起陸續推出8隻「會做事、事做對」系列政績短影片，蘇巧慧今（18）日表示，盤點10年來在中央與地方推動的多項建設與福利成果，強調用新的方法解決民眾需求。蘇巧慧今日上午與副總統蕭美琴一同到新店太平宮參拜祈福、發放福袋。蘇巧慧受訪時表示，不管是看到賴清德總統還是前總統蔡英文人氣都非常旺，蕭美琴副總統她的戶籍是在新北，所以他們和卓榮泰院長一樣都非常關心新北的建設和發展，也非常高興他們能夠多來新北和大家在一起，為新北一起加油。針對臉書開始放短影音到元宵節？蘇巧慧說，從初一開始一連公布8支影音短片，說的就是她過去這10年來的成績，其實就是一種會做事是做對這樣樣的態度，展現她能夠用新的方法解決民眾的需求，像第一支水獺媽媽的影片，其實就是已經講了5年300集的故事，這樣的陪伴親子的態度，其實也是一種表示會堅韌持續的有韌性的一直一直做對的事情，未來還會有很多關於如何解決自來水用水問題、如何解決交通問題、蓋出大建設這樣種種的影片，非常期待大家可以一起來收看看看蘇巧慧這10年為新北一起努力的成績。