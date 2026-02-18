我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭伊健（右）睽違多年後再度來台拍攝新劇《百萬人推理》，他在劇中扮演資深警探，左為陳姸霏。（圖／ Netflix提供）

胡瓜主持的熱門YouTube節目《下面一位》，近日迎來了一場震撼影壇的「世紀相遇」。節目邀請到香港永遠的男神鄭伊健，以及台灣新生代實力派男星婁峻碩同台，三人展開一場跨越30年的影視對談。現場不僅大玩回憶殺，鄭伊健更首度吐露當年演出《古惑仔》成名後的沉重代價。談起90年代風靡全亞州的「陳浩南」，鄭伊健坦言，當年接演時完全沒想過這個角色會成為一個時代的文化符號，當時的想法很單純：「只是盡力做好演員的工作。」然而，爆紅背後也伴隨著形象壓力。鄭伊健透露，當時因角色幫派色彩濃厚，一度被外界質疑「教壞小孩」，甚至因此錯失許多品牌邀約。面對這段過去，他如今回首顯得雲淡風輕，笑稱這些「都是好的經歷」。胡瓜則打趣提到，鄭伊健近期在Netflix影集《百萬人推理》中飾演警探，正氣凜然的模樣反而更有說服力，象徵著男神形象的成功轉型。除了影壇前輩的分享，身為後進的婁峻碩也大方分享自己的音樂之路。他提到曾面臨發片無人問津、甚至解約重來的低潮期，最終靠著自創作品在網路突破百萬點閱才翻轉命運。這番話引起現場共鳴，鄭伊健更在節目中展現反差萌，大聊私下對打電動的狂熱，逗得全場大笑。節目的最高潮則是三人即興合唱，當經典廣東歌《上海灘》的旋律響起，瞬間將氣氛帶回90年代港片的全盛時期。這場跨越年齡與地域的對話，證明了鄭伊健不僅是影壇的不老神話，更是跨越世代的共同青春記憶。上映日期： 2026 年 2 月 12 日（週四）播出平台： Netflix 獨家上線影集集數： 全季共 8 集核心主創： 《華燈初上》團隊製作，蘇文聖（蘇三毛）編導跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，劇情講述知名網紅魏言（蔡凡熙飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任（鄭伊健飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。