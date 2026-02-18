我是廣告 請繼續往下閱讀

財神到！一位年約50歲的男性在除夕當天前往高雄彩券行購買刮刮樂，而挑選時，店內的5張財神爺裝飾小卡突然從牆上跳下，而該名顧客也認為是「吉兆」，是財神爺下凡來送錢。原先中了1千元的他，再用1千元挑了一張刮刮樂，竟中了頭獎1200萬元。高雄「金財臣彩券行」的代理人林小姐說，這位年約50歲的男性在除夕當天前往購買，原先店裡的牆上有貼了財神爺裝飾小卡。沒想到在該名顧客挑選刮刮樂時，突然「啪」一聲，整組5張財神爺集體從牆上跳了下來。林小姐原先想撿起來，但顧客語氣堅定地制止她，並說「別動！這不是掉下來，這是財神爺趕著下凡來送錢了」，接著隨手挑了1張「2000萬超級紅包」中了1000元，又用中獎的1000元挑了一張「1200萬大吉利」。林小姐提到，該名顧客慢慢刮開，就發現中了頭獎1200萬元，開心得直呼：「看來我不僅要準備紅包，妳們還得趕快去買長串鞭炮，把這份福氣炸到全台灣都知道！」