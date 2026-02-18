Disney+通靈實境節目《天機試煉場》開播後話題不斷，除了日前爆出的疑似誆騙殉職消防人員個資外，主持人朴娜勑也因接受非法注射、霸凌經紀人等爭議，涉犯7項罪名。首爾警方預計在春節連假過後請她到案說明，若無法與受害者達成和解，數項罪名合併，朴娜勑很可能要面臨坐牢的下場。
朴娜勑涉及7罪 春節後將被警局傳喚
回顧整起風暴，朴娜勑自2025年底起便禍不單行，先是被2名前經紀人聯合指控長期職場霸凌，隨後又捲入找「打針阿姨」在非醫療場所施打點滴的醜聞。據《朝鮮日報》報導，首爾江南警察署原定於2月12日傳喚她以嫌疑人身分到案說明，當天大批媒體早已在警署外守候，未料朴娜勑卻在最後一刻以「健康狀況不佳、擔心現場安全事故」為由申請延期。
雖然成功避開了首波媒體攻勢，但警方態度強硬，預計於新春連假結束後再度傳喚。據了解，目前警方調查中的相關案件共有7起，核心指控包含違反醫療法、保健犯罪取締法、毒品管理法；霸凌經紀人部分則涉及特殊傷害、毀損名譽、恐嚇及業務侵占等罪名，每一項都足以讓朴娜勑從此退出演藝圈。
朴娜勑涉霸凌經紀人 恐遭判關2年
據《News1》法律界人士分析，針對非法打點滴的部分，朴娜勑受罰機率相對較低，因非法醫療行為主要處罰施術者；但「霸凌」與「特殊傷害」則是決定其是否入獄的關鍵點。由於特殊傷害罪情節嚴重，若朴娜勑始終無法與受害者達成和解，在數罪併罰的情況下，這位昔日的綜藝女王極有可能被判關2年。
朴娜勑暫停演藝活動 《天機試煉場》照常播出
而朴娜勑目前退出的節目包含《我獨自生活》、《棕櫚油之旅》以及《我也很開心》，至於《天機試煉場》則是因為早就完成錄製加上牽連甚廣，無法刪除朴娜勑的全部身影，因此還是照常播出由她共同擔任主持人、評審團的畫面，但之前公開的預告片已將朴娜勑的身影刪除，試圖降低她在節目中的存在感。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
