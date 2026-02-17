我是廣告 請繼續往下閱讀

《烈火救援》由首爾弘濟洞火災的真實案件改編。

《天機試煉場》推出沒多久，就因為節目內容引發爭議，甚至被抨擊騙取相關照片當事人家屬同意，被批缺德。

Disney+真人通靈實境秀《天機試煉場》開播後引起熱烈討論話題，節目中邀集包括塔羅專家、薩滿巫師、命理學家等49位大師同場對決，請他們從逝者的照片推測其死因，結果在第2集已冒出爭議。該集中某位已逝男性其實是殉職的消防人員，家屬砲轟節目組謊稱要做英雄、烈士的紀錄片，他們才同意對方使用照片，要是知道節目性質是這樣，根本不會答應。《天機試煉場》在第2集出現的這張爭議照片，是一位在2001年「首爾弘濟洞火災」裡殉職的金姓消防人員，該火災造成6名消防員殉難、3名消防員重傷，曾被改編成電影《烈火救援》，之後6位殉職人員都被安葬在國立大田顯忠院（類似台灣忠烈祠）。號稱金姓人員姪子的網友，怒揭製作單位騙他們要拍烈士紀錄片，才取得已逝親人的照片和生辰資料的使用權。節目中，某位巫師稱照片主人的命盤與火有關，應該是在火災中身亡，另外有人提到照片中的男子可能遇上坍塌事件或被壓死。而弘濟洞火災的發生原因是元凶和媽媽吵架後，一怒之下點燃屋內物品、引發大火，自己趁機躲到親戚家，反而是9名消防員被壓倒在瓦礫堆下，6死3重傷，被視為韓國消防史上最慘痛的悲劇之一，無怪乎家屬對《天機試煉場》挑起舊傷疤只為炒話題的做法難以接受。按照正常的流程，製作單位應該是提出節目上對於當事人資料的使用方式，再取得相關親友的同意後，才能拿來運用。《天機試煉場》製作單位卻用了誆騙的手段，對金姓消防員的家人稱是要拍英雄或是烈士的紀錄片，拿到了他們授予的使用權。節目推出後，自稱是自稱是金姓消防員姪子的網友發文怒批：「製作單位有取得家屬的同意嗎？據我所知，他們是跟家屬說要製作英雄、烈士的紀錄片，家屬才同意，沒聽說是要拿在命理節目比賽用，如果知道是這樣，家屬是不會同意的。」讓節目冒出爭議，沾染負面色彩。