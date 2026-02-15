Disney+砸重金打造的真人通靈實境秀《天機試煉場》開播後話題狂飆，49位命理師同場對決、從亡者照片推測死因，每一關都直球拚實力，其中一名20代巫師雪花因MZ世代感滿滿的嗆辣風格，4年資歷卻敢講敢哭的表現意外爆紅，甚至因外型與聲音神似韓國饒舌歌手李泳知掀起討論，觀眾笑說「根本是李泳知在通靈」，節目聲量再添一把火。
雪花長相神似李泳知 通靈讓觀眾出戲
《天機試煉場》中，有一關是要依照亡者照片推斷死因，雪花突然在錄影現場爆哭，直言感受到亡者靈魂暫時附身，「他說自己死得很冤枉，我感受到一股氣，一看就知道死很慘，腿斷了。」她說看到亡者身上纏著繃帶，有刀傷，其中一條腿骨折，還看到對方打石膏被救護車載走，甚至推測可能是在穿制服時被刺傷。答案揭曉後，死者是一名警察，在追捕嫌犯過程中遭刺9刀，送醫途中身亡，雪花的細節幾乎對上，讓主持群當場起雞皮疙瘩直喊：「真的太離譜了...」
除了神準推測掀熱議，雪花的外型與聲線也掀起另一個話題，不少觀眾邊看邊出戲，「每次看到雪花都覺得是李泳知在通靈」、「長得像、性格也像，連聲音都像」、「還以為泳知客串，叫室友來確認」，玩笑歸玩笑，也有人補刀「但泳知預測時間的功力不太準XD，希望雪花可以撐久一點」，意外形成另類討論區。
雪花算命預約爆滿要漲價 誠實公開原因太圈粉
雪花在《天機試煉場》節目裡火力全開、講話直白，自帶MZ世代感爆紅，但她強調私下其實很重禮儀，只是算命時不會顧慮面子，「因為不想讓神明蒙羞。」誠實風格不只在鏡頭前，她日前也在IG公開宣布因算命預約爆滿，將調漲諮詢費，「因人事成本增加，2026年1月起諮詢費從10萬韓元調整為15萬韓元。」連漲價原因都大方講清楚，反差感直接圈粉。
《天機試煉場》採淘汰制闖關，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善主持，集結塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術等領域的49位命理師同場「算命對決」，題目尺度與難度一關比一關重，從死亡時間推死因到看腳底照判斷身分，翻牌、請神、排八字、搖鈴問事樣樣上陣，氣氛時而緊繃時而詭譎，節目話題持續延燒。
📌《天機試煉場》上線時間、收看連結
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》2月11日首播4集，2月18日上線第5集至7集，2月25日上線第8集、9集，3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
