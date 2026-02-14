Disney+原創綜藝《天機試煉場》開播後話題炸裂，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善主持，集結49位命理師同場「算命對決」，比賽過程中，翻牌、請神、排八字、搖鈴問事樣樣來，氣氛一度詭譎到讓人屏息，不過卻有許多體質較敏感的觀眾表示「看了頭很暈」，為此有網友也建議「晚上看要把聲音關掉、或是關耳機」，不然週遭的靈體們都會被節目聲音給吸引過來。
《天機試煉場》看得身體不適！網友點秒招解決
許多觀眾在觀看《天機試煉場》通靈畫面時，紛紛表示「頭很暈」、「有點反胃」、「起雞皮疙瘩」等身體不適的狀況出現，為此Threads出現許多靈異體質的網友出現回應，並且給予解決方法，「晚上看要把聲音關掉，不然全部會被召集過來」，透露晚間看節目時，若是把聲音外放的話，身邊的靈體會被吸引過來。
另有其他網友分享妙計，「可以連接耳機看」、「到人多的地方看，陽氣比較重，比較安全，例如健身房跑步機上看，還可以越看越瘦」、「找好朋友一起搭配鹹酥雞看，就不可怕了」，雖然許多觀眾不是敏感體質，不過如果真的會害怕的話，建議還是找朋友、或是人多的地方一起看比較好。
《天機試煉場》在演什麼？一堆算命師同台對決
《天機試煉場》採淘汰制闖關，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善主持，節目集結49位擅長塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術的命理專家同場競技，透過層層闖關爭奪最強命理師寶座。，每一集每一關的題目從僅憑照片與死亡時間推算死因，到看童年照預測人生，甚至丟出多張腳底照、要判斷誰是遊民等，題目元素相當多元，讓節目話題持續延燒。
資料來源：Threads
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
