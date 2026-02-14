Disney+《天機試煉場》找來49位靈性老師對決，包括命理師、塔羅、巫師等等，11日開播以來在網路上掀起討論，由於巫師通靈能力太強，精準算出個案「命不久矣」、「死亡日期有誤」等等，Threads上還有人說看完頭超暈，尤其女巫盧瑟妃首位晉級，有人找出她的IG，姣好身材和厭世臉讓網友直呼，「原地戀愛！」她也曾和Lisa合照過，看來在圈子已經小有名氣。
女巫盧瑟妃厭世臉超帥！《天機試煉場》看了頭暈起雞皮
女巫盧瑟妃在首集中透過通靈感應到個案的死亡時間不對，也算出對方是在又黑又冷的地方失蹤，後來才被找到，答案揭曉那名個案生前是登山家，在攻頂喜馬拉雅山後，下山路途墜崖身亡。
盧瑟妃沒有使用任何工具，只靠在座位上，雙手叉腰，穿著緊身牛仔褲和藍色斜肩毛衣，一頭長髮讓她看起來就像偶像，還有網友發現她的IG有6.8萬人追蹤，私下的造型就像明星，配上她自傲的厭世臉，讓許多網友直呼，「戀愛了」、「好喜歡跩跩的女巫」、「好喜歡美女巫師盧瑟妃」。
Disney+砸重金打造的真人通靈實境秀《天機試煉場》2月11日正式開播，全季共10集，目前已上線4集，由全炫茂、朴娜萊、朴河宣、SJ神童、姜智榮、李昊善聯手主持，集結49位精通塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相與巫術的命理專家展開淘汰賽對決，從只憑照片與死亡時間推算死因，到看童年照預測人生走向，每一關都直球拚實力。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
