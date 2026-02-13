Disney+真人通靈實境秀《天機試煉場》2月11日開播馬上在社群平台掀起討論，該節目集結49名命理專家進行對決，在第4集中，巫師「天命道士」對上「雪花」，兩人幫彼此算命，最終由命運使者（主持人）決定由誰晉級。天命道士一開口就直斷雪花命不久矣，雪花也說只要逢7就會有朋友自殺，「我能看到畫面。」接下來將要37歲的她，很擔心又會有人離開，天命道士感應到雪花的祖上神，「別擔心，祂會保護妳的家人。」天命道士也說，其實在選擇雪花對決之前，就有感應這場比賽是帶有使命，神明似乎有些話需要他來傳遞。
雪花命不久矣？天命道士有任務
巫師天命道士和雪花在節目《天機試煉場》中對決，兩人幫彼此算命，必須精準講出對方的過去、現在以及解惑其最深層的憂慮，天命道士雖當巫師不久，但說的話句句擊中雪花的心，他一開口就說，「妳命不久矣。」把所有人嚇翻。
天命道士直言，雪花是在17歲時可以感應到靈界，她曾想擺脫，但最終仍在3、4年後成為巫師，「以妳的四柱（台灣稱八字的意思）來看，妳命不久矣，還有一件事，妳的祖上神說，『我親愛的雪花，妳一直像之前那樣生活的話，到37歲心臟會負荷不了，所以，讓妳成為巫師，是為了讓妳活下去。」
雪花的臉瞬間僵掉，她坦言早就知道自己活不長，但還是第一次聽到別人這麼說，她也總覺得在37歲那年有人會死掉，一直很擔心。雪花接著講出驚人的事件，只要她的年齡尾數逢7就就會失去一個朋友，「那幾年我很要好的朋友全都自殺了。」
雪花失去朋友 擔心家人也被詛咒
雪花17歲時，看到一個朋友在公寓遊走，接著對方的媽媽就打電話給她，聽到電話響她就哭了，27歲時又失去一個朋友，甚至還看到祂死去的樣子，她也無法理解，為什麼她會看見這些不是自己想看到的東西。
接下來她將要37歲，也很怕再有人離開，雪花能感應到她現在這位朋友，應該會平安無事，但她深怕這個詛咒會降臨在她的家人身上，她問天命道士家人會不會有影響，天命道士說，「妳的家人會很安全，妳的祖上神會保佑他們」。
雪花聽了立刻放下心中大石頭，她也說，雖然神明也有告訴她，會保護她的家人，但她終究只是凡人，還是會懷疑，所以當天命道士講出口時，讓她內心感到平靜，非常感激。神奇的是，在選擇對手時，天命道士聽到神明告訴他必須選雪花，因為有訊息要傳遞，「我想我就是為了傳達這些話。」
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
