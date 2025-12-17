我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴娜勑爆發多項爭議後，宣布暫停演藝活動。（圖／朴娜勑IG@wooju1025）

韓國諧星朴娜勑近期爆出非法醫療、霸凌等爭議，她被前經紀人指控找一名沒有醫護執照的「注射阿姨」李姓女子為自己打營養針，日前她宣布退出所有節目、暫停演藝活動。而15日韓國YouTuber李鎮浩在直播中指出，朴娜勑與經紀團隊決裂的原因，是從朴娜勑4月的豪宅失竊案開始，部分媒體指出疑似是內部人士所為，朴娜勑前男友擅自提供經紀人、造型師等人資料給警方，被經紀人得知後，雙方信任澈底瓦解。朴娜勑位於首爾的豪宅遭竊後，傳出內部人所為的猜測，李鎮浩表示，這個說法並不是來自朴娜勑，而是她當時的男友。據悉，能自由進出朴娜勑住處的只有2位經紀人與1位造型師。由於3人當時還沒完成勞動契約與四大保險的投保，因此朴娜勑男友以補勞動契約資料的說法，向3人要了簽名等個人資料後，繳交給警方。不料被其中1位經紀人得知情況，認為被欺騙。而之後警方確認竊案是外部人所為，但勞動契約直到9月才補齊，才導致經紀團隊累積的不滿澈底爆發。朴娜勑日前遭前經紀人指控涉及職場霸凌，爆料她在任職期間不僅將員工當傭人使喚，甚至因對方拒絕喝酒而憤怒丟杯砸人，前經紀人們進一步指控她涉及職場霸凌、特殊傷害、非法代領處方藥及拒絕支付代墊款項等行為，並已向法院提交相關不當行為的證明資料。朴娜勑也在爭議爆發後，於昨日發影片道歉，宣布暫停演藝活動，並透露許多事時仍需冷靜釐清，目前已開始法律程序，在這期間將不會再發表任何言論，表示因不想為節目及製作組帶來混亂，所以選擇主動退出所有節目。而其中，「非法代領處方藥」更延燒出案外案，朴娜勑的「注射阿姨」被網友發現與SHINee成員Key相識超過10年。Key也在今首度發聲，坦言近來因與自己相關的事情，讓許多人感到不安與困擾，對此深感歉意，他透露自己是在近期才逐漸了解整起事件的真相，因此一開始感到混亂、不知所措，也未能第一時間整理立場並對外說明，對此感到相當自責，宣布退出固定出演的2檔節目。