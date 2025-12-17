韓國演藝圈近期因「非法醫療」爭議持續震盪，繼諧星朴娜勑捲入風波後，與她一同出演綜藝節目《我獨自生活》的 SHINee 成員 Key（本名金起範）也被牽連其中。事件曝光後，Key 一度選擇保持沉默，直到超過一週後，才於今（17）日首度透過個人IG發布聲明，正式對外道歉，並同步宣布將暫時退出2檔固定出演的綜藝節目，震撼粉絲與業界。

▲SHINee Key（如圖）被捲入朴娜勑非法醫療爭議中。（圖／＠bumkeyk IG）
▲SHINee Key（如圖）被捲入朴娜勑非法醫療爭議中，今日首度道歉承認非法醫療。（圖／翻攝自Key IG＠bumkeyk IG）
黑底長文致歉　Key坦言自己判斷失誤

Key在IG以黑色背景搭配文字發表聲明，坦言近來因與自己相關的事情，讓許多人感到不安與困擾，對此深感歉意，他透露自己是在近期才逐漸了解整起事件的真相，因此一開始感到混亂、不知所措，也未能第一時間整理立場並對外說明，對此感到相當自責。Key進一步反省，表示自己曾自認能與這類問題保持距離，卻正是這樣的心態，讓他未能更理性地審視身邊狀況，最終辜負了長期支持他的粉絲。

根據韓媒揭露，Key與被稱為「注射阿姨」的李姓女子相識超過10年，過去不僅曾在對方任職的醫療機構接受診療，後來也多次於自宅接受相關醫療行為，這樣的行為已違反韓國醫療相關法規，構成非法醫療爭議。事件曝光後外界譁然，尤其Key的母親本身是退休護理長，更讓不少網友質疑他理應具備基本醫療常識，卻仍發生如此爭議，認為整起事件「難以理解」。

SM娛樂出面說明　強調Key非主觀違法

對此，Key所屬的「SM娛樂」也發布官方聲明回應，表示因Key正值海外巡演與多項行程協調期間，未能即時對外說明，對造成外界疑惑深感抱歉。SM娛樂指出，Key是在友人介紹下前往李某於首爾江南區任職的醫院就診，當時一直認知對方是具備執照的醫師，後續也持續於該醫院接受治療，由於行程繁忙、不易前往醫院，才曾數次在住處接受診療，並未意識到這樣的行為可能涉及法律問題，直到李某身份爭議曝光後，才得知對方並未持有合法醫療資格。

在爭議延燒之際，Key也正式宣布，將暫時退出tvN《驚人的星期六》與MBC《我獨自生活》2檔固定出演的綜藝節目，以避免造成節目製作單位與其他出演者的困擾。他在聲明中強調，將誠實、盡責地完成自己該承擔的責任，並給自己一段時間好好反省、重新檢視周遭環境。此舉也被外界視為主動止血、降低事件影響層面的做法，後續是否回歸節目，仍有待觀察。

Key道歉全文

大家好，我是 Key。
最近因為與我相關的各種消息，讓許多人感到擔心與不安，對此我致上最誠摯的歉意。
對於我最近才得知的一些事實，我自己也感到相當混亂與錯愕，
因此未能更快整理好立場，並及早對外說明我接下來的打算，這一點我也深感抱歉。
我一直以為自己能夠與這類事情保持距離，
但正是這樣的自以為是，反而讓我沒有更謹慎、理性地檢視周遭的一切。
想到一直信任我、支持我的各位，我感到非常抱歉，也感到羞愧。
針對這次事件，凡是我能做到的事情，我都會誠實且負責地去面對與處理。
我也會藉此機會，再次好好反省自己與身邊的一切。
最後，再次向大家致上我最真誠的歉意。

資料來源：Key IG

