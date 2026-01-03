我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴娜勑是韓國著名的諧星兼主持人。（圖／朴娜勑IG@wooju1025）

▲朴娜勑去年底也被前經紀人爆料，長期接受一名沒有執照的「注射阿姨」為其打點滴。（圖／朴娜勑IG@wooju1025）

韓國知名搞笑藝人朴娜勑（朴娜萊）爭議連環爆！繼非法醫療行為與霸凌疑雲後，今（3）日再遭2名前經紀人踢爆，指控其在行駛中的車內後座與男性「上演活春宮」。前經紀人崩潰表示，當時他們身處密閉空間無法逃離，被迫在視覺與聽覺上忍受極大痛苦，甚至因朴娜勑在過程中不斷踢踹駕駛座椅背，差點引發重大交通事故。目前前經紀人已向勞動廳提交申訴書，指控其涉嫌職場霸凌與性騷擾。根據韓媒《Channel A》報導，朴娜勑的前經紀人們於上月18日向首爾地方雇用勞動廳江南支廳提交申訴。今日具體內容曝光，經紀人描述朴娜勑在工作移動途中，於車輛後座與同行男性發生19禁（指韓國限制級年齡）行為。經紀人們指控：「我們坐在駕駛座與副駕，在行車的密閉空間中根本無法躲避或逃離現場。」並強調朴娜勑是利用自己身為雇主的「老闆地位」，強迫勞工在視覺與聽覺上接觸不願看到的情況，對他們造成巨大的精神痛苦。這已非單純的私生活脫序，而被視為嚴重的職場霸凌。除了精神折磨，申訴書中更揭露了危險駕駛的隱憂。經紀人主張，朴娜勑在進行19禁行為時，「不斷用腳踢駕駛座座椅」，導致車輛行進間極度不穩，一度差點引發重大交通意外，置工作人員安全於不顧。目前朴娜勑與前經紀人已演變成全面法律戰，雙方爭議點包含經紀人指控遭職場霸凌、性騷擾、特殊傷害、非法代替處方、未支付活動費。朴娜勑則反告對方，稱被前經紀人恐嚇、侵占資金，控經紀人設立個人法人挪用公款。醜聞接連爆發也衝擊朴娜勑形象，她已從MBC電視台節目《我獨自生活》、以及tvN節目《驚人的星期六》等熱門節目下車，並暫停演藝活動。目前已知與朴娜勑相關的訴訟案多達7件，前經紀人更已申請約1億韓元（約新台幣217萬元）的不動產假扣押。朴娜勑先前透過官方聲明表示：「對於讓許多人感到疲憊，深感沉重」，並強調將透過法律程序確認事實。勞動廳預計於本月傳喚2名前經紀人展開調查，這場「車內不當行為」的風波，恐讓朴娜勑的演藝生涯面臨前所未有的危機。