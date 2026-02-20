過年刮刮樂最後一波倒數，今（20）日為春節連假倒數最後三天，不少人從小年夜開始征戰刮刮樂、大樂透等彩券，每天在社群都有人幸運中大獎。然而就有網友討論：「2000元的刮刮樂真的好坑，莫名其妙就輸三千元，明年真的不敢買了！」引爆許多苦主現身表示：「別人的2000元刮刮中100萬，我的0元謝謝。」
網友在社群平台「Threads」貼文指出「2000元的刮刮樂以前都不敢買下手，今年想說買1張看看，結果中1000，又補1000買1張，結果槓龜0元，3000元就這樣莫名其妙輸掉了，總中獎率69.33%根本是個謎.......竟然有不能回本的獎項。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也是第一次買2張，只中1000元，真的好可怕」、「苦主+1！刮開想說怎麼只中1000元，才知道有這種假裝讓你中獎的，也都算進去中獎率裡，明年不敢玩了」、「買五張4張中1000元，1張槓龜，直接賠6000」、「刮刮樂小白真的要注意，中獎率不等於回本率」。
2000元刮刮樂公認敗筆曝光！中獎率不等於回本率
事實上，台彩這張售價2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，每年都會在春節時推出，由於頭獎高達2000萬、貳獎100萬也有破千張，甚至還有10萬元的獎項，因此這張彩券必須犧牲部分人去堆高前端獎金，所以造就「中獎率不等於回本率」的狀況出現。
以今年馬年的「2000萬超級紅包」來看，總發行量1150萬張，雖然總中獎率69.33%，但是獎金結構分佈為「賺錢機率10.29%（中到超過2000元金額）」、「回本機率19.04%（剛好中2000元）」、「中獎但是賠錢機率40.00%（刮到1000元）」、「槓龜0元30.67%」所組成。
所以發現了嗎？這張2000萬超級紅包你買了，反而是高達70.67%會賠錢，風險相當高，但其實這些資訊台彩在刮刮樂上市的時候都有公布在官網上，只不過平常沒有在玩刮刮樂的民眾只著重「獎金好高」、「好多人中100萬」等，沒有多加研究評估風險，買了反而讓荷包失血。
2000元刮刮樂集資實測結果出爐！民眾認了：知道還是會買
《NOWNEWS》記者雖然知道這項規則，但每年過年還是會跟朋友一起集資購買刮刮樂試試手氣，今年一樣集資購買5張「2000萬超級紅包」，最終開出2000元、2000元、1000元、0元、0元，總計中獎5000元，回本率為50%，還是比台彩公布數據29.33%還要高，已經算是很幸運。
記者也實際在彩券行採訪購買2000萬超級紅包的民眾，是否知情2000元刮刮樂的秘辛？黃小姐透露：「台彩第一年推出這款刮刮樂的時候就知道了，不過因為平常沒在買彩券跟刮刮樂的習慣，過年還是會買來試試手氣」；李先生則表示：「不知道中獎率不等於回本率，但沒有想太多，因為只有過年會玩刮刮樂，所以覺得沒什麼差」。
資料來源：台彩官網
《NOWnews》溫馨提醒，刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沉迷影響日常生活囉！
