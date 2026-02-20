我是廣告 請繼續往下閱讀

總中獎率69.33%根本是個謎.......竟然有不能回本的獎項。」

▲2000萬超級紅包每年都是春節刮刮樂的重頭戲，不少人都會在過年拼大獎試試手氣，不過其中獎率及回本率的關聯引爆熱烈討論。（圖／記者葉政勳攝）

2000元刮刮樂公認敗筆曝光！中獎率不等於回本率

因此這張彩券必須犧牲部分人去堆高前端獎金，所以造就「中獎率不等於回本率」的狀況出現。

▲2000萬超級紅包的高額獎金非常吸引人，有頭獎2000萬、超過千個100萬等，不少人都會在過年到彩券行購買試手氣。（圖/Threads）

「賺錢機率10.29%（中到超過2000元金額）」、「回本機率19.04%（剛好中2000元）」、「中獎但是賠錢機率40.00%（刮到1000元）」、「槓龜0元30.67%」所組成。

這張2000萬超級紅包你買了，反而是高達70.67%會賠錢，風險相當高

▲2000元刮刮樂獎金結構解析一圖看懂，雖然總中獎率69.33%，但實際上因為有1000元獎項「假中獎」關係，買這張刮刮樂反而是倒過來有70.67%會虧錢。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2000元刮刮樂集資實測結果出爐！民眾認了：知道還是會買

最終開出2000元、2000元、1000元、0元、0元，總計中獎5000元

平常沒在買彩券跟刮刮樂的習慣，過年還是會買來試試手氣