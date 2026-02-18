我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國經濟復甦動能出現降溫跡象。官方最新統計顯示，去年全年經濟成長率僅2.4%，較前一年的2.9%進一步放緩。內需動能不足、家戶債務高掛以及觀光回溫節奏不如預期，共同構成新政府上任後的結構性挑戰。即便出口表現優異，整體景氣仍呈現「外熱內冷」格局，易受國際環境波動牽動。泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）數據指出，去年私人消費成長2.7%、政府消費微增0.6%，兩項指標均低於前一年水準。家戶債務占GDP比重長期維持在90%高檔，屬於東南亞最高水平之一，實質抑制了民間消費與投資意願。此外，國內銀行放款態度趨於審慎，直接導致中小企業的融資環境收緊。觀光業作為占GDP約20%的經濟支柱，其波動放大了整體成長壓力。儘管外國旅客人數持續回升，仍與疫情前4000萬人次的巔峰存在落差。中國旅客回流速度放緩，加上越南與馬來西亞採取積極的簽證與投資優惠政策，使泰國傳統的觀光優勢面臨區域競爭壓力。出口則為去年經濟表現的關鍵支柱。在全球貿易環境充滿變數的背景下，泰國出口年增率達11.9%，顯著高於前一年的4.4%，主要由電子零組件與汽車相關產品帶動。然而，經濟學者分析指出，全球需求預期降溫，加上泰銖匯率走強，未來出口優勢可能遭到侵蝕。官方已將今年成長預測區間訂為1.5%至2.5%。國際貨幣基金組織（IMF）提醒，在外部需求不確定與財政空間有限的情況下，泰國需要更具彈性的政策組合，包括審慎的貨幣政策與精準的財政措施。加速產業轉型、提升附加價值以及吸引高科技投資，已成為維持長期競爭力的必要途徑。各大政黨在選前提出多項補貼與刺激方案，目標在於透過現金發放與基建投資帶動增長。分析家指出，若缺乏長期生產力提升的配套措施，短期刺激對結構性趨勢的影響相對有限。泰國當前的核心課題，在於如何在維持財政紀律的前提下重建內需信心，並在區域競爭中重新確立成長節奏。