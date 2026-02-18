我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國選後在野陣營正經歷重新對齊的過程。人民黨（People's Party）向勇敢道德黨（Kla Tham Party）釋出合作空間，表態不介意其加入反對派序列。目前的輿論焦點已轉向更具張力的選務爭議，選委會因選票條碼與QR碼標記疑雲面臨嚴峻檢視；若揭露異常的吹哨者與投票所人員遭到追究，社會對於投票秘密與選舉公信力的集體焦慮將隨之擴張。人民黨黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）指出，任何未入閣的政黨均具備反對派身分，勇敢道德黨的加入對在野聯盟不構成障礙。國會既有的反對派協調機制足以串聯不同政見的攻防策略，各黨無須維持完全同調。這項表態同時回應了市場傳聞，即執政方的泰自豪黨（Bhumjaithai）正試圖引導勇敢道德黨扮演特定在野角色，藉此加速新政府的整隊進程。人民黨的核心關注點鎖定於選後質疑是否遭到法規限縮。納塔蓬提到，選委會可能援引《電腦犯罪法》針對揭露票務異常的人員採取行動。他擔憂此舉將產生寒蟬效應，將原本具備監督性質的檢舉行為轉化為社會性的自我審查。在「拍照爭議」的法理界定上，納塔蓬主張應嚴格區分投票亭內的劃記行為與投票前的蒐證動作。他要求選委會明確解釋違規界線，避免傳喚程序被視為對民間監督的行政施壓。與此同時，媒體與公民社群高度質疑選票上的條碼是否具備追蹤投票人身分的潛力，擔憂「秘密投票」原則出現破口，甚至引發要求重新核查或作廢選舉結果的聲浪。針對條碼疑慮，選委會定調其功能為追蹤防弊，並宣稱票匭與選票管理具備嚴謹的保密隔離程序。納塔蓬則主張，重建信任需依賴更高強度的透明化，包含公開各投票所委員名單等公開資訊，藉此檢視選務基層是否存在遭特定政治勢力滲透的風險。目前泰自豪黨正加速與為泰黨（Pheu Thai）等勢力完成結盟。與此同時，各地累積的計票申訴與檢舉已達數千起。人民黨表示將透過法律與制度管道追究資訊揭露的公正性，並在策略上與民間團體的行政訴訟路線進行分工，將火力集中於迫使選委會釋出足以供社會大眾檢驗的選務資料。