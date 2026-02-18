我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 打完三天麻將後，視力突然出現問題，左眼呈現視網膜靜脈擴張扭曲、彌漫性出血(類似火焰狀出血)、棉絮狀斑、視神經盤水腫、及可能的視神經盤邊界模糊。（圖／洪啟庭醫師提供）

過年時間，親友相聚除了聊天，不少國人都會打「麻將」消磨時間，卻常有部分個案在麻將桌前一坐就忘了何年何月。大仁科技大學眼科教授洪啟庭指出，整夜不睡打麻將、看電視、玩game和打電動是許多人過年常做事情之一，去年就有一名連續打3天麻將的32歲男子左眼中風在經過一年積極治療後，仍因細胞已經多半壞死，視力僅剩下光感而已。洪啟庭指出，個案為32歲的黃姓男子，在去年農曆年假時間，連續三天沒有睡覺，硬撐著身體，不眠不休的連續和其他三位牌友整整打了72小時的麻將後突然左眼視力完全看不清，在門診檢查發現右眼檢查完全良好，且最佳視力為1.0。但是左眼視力僅剩下0.01，眼壓偏高(約28mmHg)，沒有結膜下出血。在散瞳後，醫療人員發現，左眼底呈現視網膜靜脈擴張扭曲、彌漫性出血(類似火焰狀出血)、棉絮狀斑、視神經盤水腫、及可能的視神經盤邊界模糊(圖一)。最麻煩的是侵犯黃斑部，發生黃斑水腫，視力明顯下降，這也就是所謂的中央視網膜靜脈合併黃斑部水腫」，也就是所謂的「眼中風」。洪啟庭表示，再經過一系列積極治療後，不幸的是左眼眼壓高達30mmHg，而最後的視力也是0.01以下，幾乎屬於法定失明範圍。洪啟庭教授表示; 中央視網膜靜脈阻塞，主要好發於 50歲以上的中老年人，而以 65~70 歲的族群最常見。但少數小於50 歲以下，亦可發生;男性與女性的發生比例相同。此病的症狀是突然的、無痛的突然發生看不清楚。而該案例的黃先生在整整三天時間打麻將，都沒有感覺，而是在第四天才突然不清楚物體。其實部分案例，在發生全眼中風前，會有些許飛蚊症或黑點出現，因此可作為預防的症狀，而該案例或許當時正在專心的在玩麻將，忽略了可能曾短暫出現的飛蚊症，因而錯失的寶貴時間。洪啟庭也提醒國人，高血壓、糖尿病、青光眼、血管粥狀動脈硬化等，都是眼中風的危險因子。這位打麻將的黃先生，本身血小板正常，且沒有在服用影響血液功能的保健食品。但年紀輕輕就已罹患高血壓多年並服藥，而在打麻將的三天幾乎沒有吃降血壓藥。促使眼睛發生各種血管硬化，進一步的造成視網膜靜脈回心受阻，使沉積在左眼的所有廢物無法隨血液排出，視網膜與視神經細胞、幾近壞死。而且廢水一直不排出，黃斑水腫程度更膨脹，附近細胞也大多損傷無法修復。近幾年來科學家的研究，更發現缺水，也會加眼中風發生機率。所以適時的飲水，對眼睛健康是必要的。然而這位賭徒，整整三天專心玩麻將的時間，大概只專注桌面上的牌形，甚至連降眼壓藥與飲用水都忘了，整個人坐在牌桌前，只見雙手不斷搓牌與摸牌而已，就這樣三天後，左眼就發生了眼中風而失明，無論這位黃先生在牌桌上，到底是輸是贏，最終他還是在疏忽下輸了左眼。洪啟庭教授分析說，打麻將能連贏好幾天通常是心理因素、技術水平差異、運氣週期與環境禁忌、和最重要的身體繃緊狀態(包含腦、眼、耳、心臟與四肢等)的調適。若本身有全身性的疾病，例如高血壓、糖尿病、心臟病或四肢殘障等，都不宜在麻將桌上逗留過久，夜以繼日的勞心勞力，不僅眼中風可能發生，許多麻煩的全身性的疾病，也會隨之而來。勢必讓歡樂愉悅的農曆春節，讓身邊所有親人都在生死關頭積極又不安的搶救 ，切記古人說的「小賭怡情」，適當與適量的娛樂，才不會樂極生悲。