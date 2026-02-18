我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李元玲脫下舞鞋腳趾全是水泡，她表示：「一切都值得。」（圖／李元玲Threads）

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲不僅有著超強的琴藝，還是名芭蕾舞者，不時在網路上分享優美舞姿的她，今（18）日PO出脫下舞鞋的真實模樣，因長時間練舞導致雙腳趾頭都起水泡、指甲也裂開，讓許多網友看了相當心疼，「美麗的代價太讓人不捨」、「華麗的背後，都是不為人知的付出」、「值得驕傲的印記」、「真的覺得是一種虐待耶，完全不符合人體工學，還會受傷」。李元玲除了展現跳芭蕾舞的優美舞姿，她也分享雙腳因練舞起水泡，腳變形、指甲裂開讓許多網友看了震驚不已，直呼「看了心疼死，不敢讓女兒學芭蕾了」、「辛苦了，感覺很痛」、「台上一分鐘，台下十年功」、「完美的背後不知道堆疊了多少辛酸與血淚而造就了現在」；不過，李元玲卻表示：「一切都值得。」李元玲自幼習琴，曾赴英國伯明翰音樂學院進修，並參與鋼琴大師李雲迪的大師班深造。她不僅彈得一手好琴，還熱愛健身、專攻芭蕾舞，加上精緻臉蛋、火辣身材，讓她迅速爆紅，IG有著300萬人追蹤。沒想到脫下舞鞋的她，雙腳滿是傷痕，與平時美麗模樣形成反差，許多人也分享個人練舞經驗，直言練芭蕾舞真的很辛苦，撐不過就會放棄，佩服李元玲的毅力。