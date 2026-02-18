我是廣告 請繼續往下閱讀

日本千葉縣市川市動物園的小猴子「Panchi」（パンチ），因為被生母遺棄，不管在哪都要帶著猩猩娃娃，令人心疼的可愛模樣在網路上爆紅。動物園也持續更新牠與其他猴子建立起「猴友誼」的暖心互動，IKEA也送上33隻動物娃娃，鼓勵勇敢的Punchi。綜合千葉電視台等日媒報導，市川市動植物園這隻6個月大的日本獼猴Panchi（パンチ），因為母親在分娩後體力耗盡放棄育兒，Panchi被遺棄後轉為人工哺育，剛出生的日本獼猴通常會緊抱著母猴以獲得安全感，因此飼養員也給牠IKEA的紅毛猩猩絨毛玩偶，牠也把娃娃當成母親的替代品，走到哪裡都會帶著，被其他猴子斥責時，也會把娃娃當成盾牌，顯然已經是牠感到不安時最重要的慰藉。Panchi的可愛模樣吸引不少人關注，牠的身世也讓不少人心酸，網路社群有人發起募款，還有不少人在「#がんばれパンチ」（#加油Panchi）的標籤下發文鼓勵。IKEA日本17日也準備了紅毛猩猩、熊貓、海獺、烏龜、貓頭鷹等33隻動物玩偶，送給市川市動植物園。IKEA 日本社長法雷（Petra Fahle）表示，在社群媒體上看到Panchi惹人憐愛的模樣後決定捐贈禮物，「希望這能為Panchi以及造訪的遊客們帶來溫暖的時光」。猴山的飼育員則感慨地說：「我想孩子們看到這些一定會非常開心。這不僅是對Panchi的捐贈，更讓我們的動物園增添了溫馨感，真的非常感謝。」市川市市長田中甲也在X平台，分享與法雷一起到動物園送上娃娃的照片，獨自一人努力成長的小猴子（Panchi），把絨毛娃娃當成媽媽、形影不離的模樣，讓許多人都忍不住為牠加油打氣，說著「Panchi要加油喔！」。製作那款絨毛娃娃的公司社長，帶著大量的娃娃親自來到了市川市動植物園。在Panchi爆紅後，動物園也經常更新牠的近況，可以看到Panchi已經開始會與猴群互動，一起幫忙理毛、逗弄其他猴子，雖然也會被猴子責備，學習在猴群生活的生存之道，不過多數時候牠還是帶著猩猩娃娃，不過努力生活的模樣，也許多網友為牠暖心加油。