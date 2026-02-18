我是廣告 請繼續往下閱讀

明日重點壅塞路段共 18 處，包括南（東）向國 1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

一、封閉：

二、高乘載管制：

三、收費措施：

▲國道交通路況、疏導措施一覽。（圖╱高公局提供）

今日為大年初二，國道部分路段因出現小客車追撞事故，導致車輛回堵影響整體車流，高公局預估，明日為大年初三，走春出遊人潮持續，明日國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，預判有18處重點路段恐雍塞。建議西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發、國5北向用路人建議於9時前出發。高公局指出，今日下午國道壅塞路段包括國1南向銅鑼至后里、仁德至仁德服務區、北向新竹系統至湖口、台中系統至泰安服務區、雲林系統至虎尾；國3南向田寮至燕巢、北向大山至西濱、南雲至名間；國5北向宜蘭至頭城，其餘路段車流大致正常。明日為春節連續假期初三，高公局預估，國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。高公局預判，高公局建議，西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發，國5南向用路人建議於5時前或17時後出發；西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。5至12時，國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。10至18時，國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。12至24時，國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。13至18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時須繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。