中國農曆春節不平靜！湖北省宜城市一家販售煙花爆竹的商店，今日下午突然起火，發生強烈爆炸，至少導致12人死亡。這也是中國三天內發生的第二起爆竹店發生爆炸事件，累計已造成20人死亡。綜合中媒央視新聞等報導，今日下午14時左右，湖北省宜城市鄭集鎮1家販售煙花爆竹的店舖，突然起火產生強烈爆炸，起火面積約50平方公尺，目前已導致12人死亡，爆炸原因正在進一步調查。此前，15日下午下午2時30分，江蘇省連雲港東海縣石榴街道東安村，1名村民違規施放煙花時突然刮起大風，把鞭炮燃起的火花吹向一旁的爆竹店舖，瞬間引燃店內的煙花爆竹，產生劇烈的連環爆炸，造成8人死亡，2人受傷。微博網友熱議指出，許多鄉鎮的爆竹店鋪都是「前店後宅」的模式，且多有超量囤貨問題，多地逐店過篩排查未能清除隱患，檢查時轉移庫存、檢查後恢復違規成慣常操作。