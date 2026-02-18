農曆春節不少人紛紛買張刮刮樂試試手氣，希望能有機會中大獎，從此財富自由，桃園市八德區一間彩券行今（18）日在臉書發文尋人，指出一名帶著一隻黑貴賓的女客買了一張2000元刮刮樂，刮中10萬元卻似乎未發現，店家急忙發出尋人啟事，希望對方儘速回店領獎。
女客花2千刮中10萬未察覺！彩券行發文急尋人領獎
該彩券行是位於桃園市八德區瑞發里興豐路753號的發財興商行，今日下午在臉書社團「八德記憶」上發文表示，「今天下午4點20分有一位女客人有帶一隻黑貴賓狗於本店買一張2000元刮刮樂（2000萬超級紅包）中了100000元，麻煩看到訊息到店。」
而貼文一出也引發網友瘋狂熱議，有網友質疑文章真實性，直呼「刮中了自己都不知？」、「隨便看都有中他會不知道刮爽的喔」，還有網友認為，店家在打廣告，已經是老梗了。
也有網友說，「帶黑貴賓的應該很好認」，希望幸運得主能看到訊息，儘速回店領回屬於自己的獎金。
「2000萬超級紅包」頭獎還有8個 百萬獎還有數千個
適逢春節連假，刮刮樂買氣持續升溫。台彩表示，今年「2000萬超級紅包」共有10個頭獎，截至昨日為止已刮出2個，尚有8個未現身，至於100萬元獎項共1200個，目前已有114個刮出，仍有大量獎項等待幸運兒。
近日多地也接連出現幸運兒刮中大獎。例如，一名花蓮50歲男子近日幸運刮中「2000萬超級紅包」百萬獎金，意外獲得重整家園的資金，當場在彩券行激動落淚；台東一名50歲女性夢見家中漏水，被家人笑稱「夢見水就是帶財」，隨手挑選「1200萬大吉利」即中100萬元，而高雄也有50歲男子見店內財神爺裝飾突然掉落，認為是吉兆，最終刮中1200萬元頭獎。
