新年不平靜！日本大阪市鬧區今（18日）晚間發生嚴重火警，一間雞肉串燒起火，43輛消防趕往現場搶救。
據NHK等日媒報導，大阪市鬧區北區曾根崎2丁目的一間「燒鳥店」（烤雞肉串燒）發生火警，燃燒面積約300平方公尺，消防單位已出動超過40台消防車進行滅火作業。
警方表示，起火建築內的所有人員均已成功疏散，確認安全無虞。此外，消防部門指出，截至目前為止尚未接獲任何人員受傷的消息。
火災現場鄰近JR大阪站，該區域遍布眾多餐廳，且包含著名神社「露天神社」（「お初天神」）。由於火災發生在熱鬧的商店街一帶，又是晚餐時段，現場一度陷入混亂。
在現場附近的一名餐廳老闆表示，「火災發生時我們正在營業，心裡只有恐懼，但滿腦子想著必須以客人安全為優先協助疏散，當時非常焦急。隨後聽到消防車鳴笛聲，好幾台消防車開進商店街，引導各樓層的人員撤離。這條商店街有很多木造建築，火勢蔓延很快，我覺得以後對火源必須更加小心謹慎。」
