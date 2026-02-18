我是廣告 請繼續往下閱讀

數產署提供「 3不2要」的遊戲點數防詐心法：不私下交易遊戲點數或帳號、不點擊來源不明的可疑連結、不隨意提供點數卡號與密碼；要對異常情形保持警覺、要查證不實或可疑訊息。

春節連假除了圍爐團聚，跟親友上線組隊、在虛擬世界裡歡聚交流，是不少人的紓壓首選。數位發展部數位產業署示警，線上遊戲詐騙最常見的手法，是利用虛擬身分與受害人假交友，騙取遊戲點數，提醒民眾準備「課金」提升遊戲體驗前，務必牢記「遊戲點數防詐3不2要」原則，守護荷包與遊戲體驗。為守護民眾的遊戲消費權益並防範詐騙風險，數發部數位產業署長期與遊戲業者、遊戲點數（卡）業者、檢警調及消保單位密切合作，強化線上遊戲防詐機制與消費保障措施。數產署指出，例如，平常在遊戲聊天室噓寒問暖表達關心，稱呼「腦公、腦婆、寶貝」等甜言蜜語，再謊稱想約線下見面，要求受害人先到超商購買遊戲點數卡，待受害人提供點數卡號及密碼後便隨即失聯。為防範詐騙、安心享受遊戲的樂趣，數產署也持續與相關單位緊密合作，定期召開阻詐執行成效會議，強化線上遊戲防詐機制與消費保障措施，具體行動包含在「點數業者端」導入不定期OTP驗證機制、「線上遊戲端」監控異常儲值情形、「四大超商端」依營業額規模進行限額並設置警語、「線上客服端」增加客服處理人力等，並輔導重點業者推出延遲入點與線上鎖卡機制。另外，數發部持續輔導業者落實法遵、協助處理消費爭議及宣導活動等多項措施，包括設立 iNews遊戲服務網申訴信箱及遊戲諮詢專線，提供消費者與業者就遊戲消費爭議或法規疑義進行諮詢；制定《網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項》及《遊戲軟體分級管理辦法》等法規，並查核市售熱門遊戲內分級的適切性及定型化契約等，使網路連線遊戲申訴案件由民國112年至114年已大幅下降約5成。展望新的一年，數發部期望與民眾一起打造更安全、友善的遊戲環境，讓線上遊戲娛樂成為家庭聚會時光中愉快又難忘的一部分。想知道更多被詐案例或防詐知識嗎？