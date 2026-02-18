日本熊本阿蘇縣阿蘇火山，1月20日有一架載有兩名台灣旅客、一名日本飛行員的觀光直升機墜落火山口，當地警消今（18日）確認3人身影，判斷生還可能性極低。台灣遊客的家屬也表示，以救援隊員安全最優先，理解當局不再派員搜救的決定。
據《熊本放送》報導，該架失事的觀光直升機上共載有3人，包括1名64歲日籍男性駕駛員以及2名來自台灣的男女遊客（41歲男性、36歲女性）。直升機失事後嚴重損毀，機體碎片散落在阿蘇中岳第一火山口內，由於現場火山氣體濃度高、地質極度鬆軟，加上地形險峻，搜救工作陷入困難。
熊本縣消防、警方等13個單位，18日舉行聯合協調會議，討論後續搜救計劃。會後記者會上，指揮單位表示，透過無人機及體溫感應器等設備進行搜尋，已發現疑似為失蹤飛行員與兩名台灣遊客的遺體殘骸。基於搜尋結果，官方判斷「失蹤的 3 人存活可能性極低。」
針對遺體回收作業，考慮到火山氣體濃度以及地質脆弱等因素，為了避免二次災害的風險，官方決定放棄派遣人員降落至火口內進行搜救，將研議是否能利用相關機械設備進行吊掛作業。
官方也表示，在向台灣籍遊客的家屬說明情況後，家屬表示「請以搜救人員的安全為最優先考量」，也對目前的搜救方針表示理解。
