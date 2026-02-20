我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統府內的五長燈

▲韓國魚、何志偉喝「和解咖啡」

▲郭子乾驚呼何志偉娛樂潛力更勝王世堅

▲何志偉挑戰撒嬌舞





近來政壇最熱的話題，莫過於立法院長韓國瑜與總統賴清德之間那杯始終喝不到的「和解咖啡」，沒想到《鄉民大學問》竟促成了這杯咖啡！郭子乾化身「韓國魚」前進總統府直搗總統府副秘書長何志偉辦公室，一見面，「韓國魚」立刻盯上牆上代表府內長官動態的「五長燈」，看到代表總統的燈號竟然是「藍光」，郭子乾立刻抓到吐槽：「你們不是綠營的嗎？怎麼亮我們藍營的燈？」嚇得何志偉趕緊解釋，這代表藍、黃、紅、白我們各路票源都要。難得「韓國魚」進入總統府，何志偉也端出自己的招牌本事，準備親手沖咖啡招待，沒想到卻被郭子乾拒絕，郭子乾扮演的韓國魚笑說：「我已經說過不來總統府和賴清德喝和解咖啡，但是副秘書長泡的咖啡我願意。」其實何志偉不是刻意創造時勢梗，而是對手沖咖啡相當投入，他透露最高紀錄曾在接待貴賓時，一次沖了四個小時的咖啡，沒想到韓國魚立刻再吐槽:「那你不就從泡咖啡開始，到泡咖啡完畢就下班了，四個小時剛好公務員上班的時間。」何志偉聽完立刻笑著回擊：「請院長不要激怒我，我也不想沖四個小時的咖啡。」除了唇槍舌戰，這次開箱最令人噴飯的橋段，莫過於何志偉展現「中醫協會首席顧問」的隱藏實力，不僅現場示範柔軟度極高的「Q軟筋骨」，更放下身段與郭子乾合體挑戰社群最火的「撒嬌舞」，這讓郭子乾大膽評論，若要論娛樂風格何志偉恐怕比金句王王世堅更有潛力，因為他還沒有金句出現，王世堅已經自己很有風格。難得前進總統府拍攝，郭子乾坦言經驗非常難得，但府內肅穆的氣氛還是讓他自動「降噪」，郭子乾笑說：「走到哪都有維安跟著，也不敢喧嘩，音量都會不自覺變小。」至於為何不扮賴總統？郭子乾妙回：「賴清德出現在總統府很正常，但韓國魚出現除了國慶日，出現在在總統府才叫奇觀！」郭子乾也許下宏願，希望下次能直接開箱總統、副總統辦公室，並收集完「五院院長開箱」的大滿貫！