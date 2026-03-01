我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為本文重點：

▲柳演錫主演Hami Video獨家韓劇《神與律師事務所》，將於3月3日來台出席開播記者會。（圖／Hami Video）

3月1日開局就撞期 浮現祭對打韓星見面會

▲i-dle將於3月7日（六）19：00在台北大巨蛋舉辦演唱會。（圖／KKLIVE）

3月7日史詩級修羅場 8組日韓星北中南全面開戰

▲2026年《高雄櫻花季》3天完整出席卡司公開，HIGHLIGHT、李泳知、SJ、WENDY、VIVIZ等海外嘉賓都會參加。（圖／高雄櫻花季）

高雄櫻花季、K-WONDER雙線轟炸

▲TWICE今年3月20日至22日在台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自拓元售票）

TWICE三連唱壓軸 月底再爆男團對決

▲▼3月來台日本、韓國藝人行程表。（圖／NOWNEWS製圖）

2026年3月台灣追星行程再度全面失控，從韓團大隊回歸、人氣樂團巡演，到櫻花季音樂節與多場簽售、見面會同步開跑，台北大巨蛋、林口體育館、台北國際會議中心TICC、Legacy系列場館、高雄巨蛋一路排到月底幾乎沒有空檔，尤其誇張的是有8組日韓星3月7日當天都在台灣，再加上i-dle、TWICE三天攻占大巨蛋、櫻花季3天連炸，《NOWNEWS今日新聞》一次幫你整理3月追星懶人包，行程表先截圖，請假單記得先請好。3月第1週：3月1日開局就撞期 浮現祭對打韓星見面會3月第2週：3月7日史詩級修羅場 8組日韓星北中南全面開戰3月第3週：高雄櫻花季、K-WONDER雙線轟炸3月第4週：TWICE三連唱壓軸 月底再爆男團對決3月第一天先下馬威，台中浮現祭EMERGE FEST 2026從早上11點一路唱到晚上9點50分，CAN'T BE BLUE、Ghost Bookstore、ONEWE、Dragon Pony接力登場，戶外整天放電；同時間北部也沒在客氣，文佳煐下午6點在Legacy TERA見粉絲，tripleS晚上6點站上TICC，直接三線開打。3月3日柳演錫為《神與律師事務所》來台宣傳記者，活動地點與時間僅通知得獎者，走低調限定路線。出席：CAN'T BE BLUE、Ghost Bookstore、ONEWE、Dragon Pony時間：3月1日（日）11：00～21：50地點：台中清水鰲峰山運動公園時間：3月1日（日）18：00地點：Legacy TERA時間：3月1日（日）18：00地點：台北國際會議中心TICC時間：3月3日（二）待通知得獎者地點：待通知得獎者3月7日絕對是本月最瘋一天，i-dle晚上7點攻占台北大巨蛋，DAY6同晚在林口體育館開唱，CNBLUE連2天在台北流行音樂中心、Apink與TEEN TOP分別在TICC與Zepp New Taipei舉辦演唱會，idntt在Legacy TERA、段宜恩在台大體育館、Novelbright在高雄流行音樂中心海音館同步進行，從巨蛋到中小型場館全滿。隔天3月8日還有DAY6第二場與張祐榮在Legacy TERA接棒，體力跟荷包都在考驗極限。時間：3月6日（五）19：003月7日（六）17：00地點：台北流行音樂中心時間：3月7日（六）18：00地點：Zepp New Taipei時間：3月7日（六）18：00地點：台北國際會議中心TICC時間：3月7日（六）19：00地點：Legacy TERA時間：3月7日（六）19：00地點：台北大巨蛋時間：3月7日（六）19：00地點：台灣大學綜合體育館一樓時間：3月7日（六）19：003月8日（日）19：00地點：林口體育館時間：3月7日（六）19：00地點：高雄流行音樂中心-海音館時間：3月8日（六）18：00地點：Legacy TERA3月13日至15日高雄櫻花季音樂節連三天在夢時代前廣場開唱，BOYNEXTDOOR、WENDY、HIGHLIGHT、李泳知、SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ輪番上陣，南部粉絲直接包3天；但3月14日北部也沒在休息，K-WONDER集結KISS OF LIFE、MAMAMOO+、ITZY於林口體育館登場，LE SSERAFIM同日下午舉辦簽售，李茂珍與張東雨晚上各自開唱與見面會；JOY則在3月15日於Legacy TERA接力會粉絲。卡司：BOYNEXTDOOR、WENDY時間：3月13日（五）15：00～22：00地點：高雄夢時代前廣場卡司：HIGHLIGHT、李泳知時間：3月14日（六）15：00～22：00地點：高雄夢時代前廣場卡司：SUPER JUNIOR-D&E、VIVIZ時間：3月15日（日）15：00～22：00地點：高雄夢時代前廣場出席：KISS OF LIFE、MAMAMOO+、ITZY時間：3月14日（六）17：00地點：林口體育館時間：3月14日（六）17：00地點：待通知得獎者時間：3月14日（六）18：00地點：Legacy TERA時間：3月14日（六）18：00地點：Clapper Studio時間：3月15日（日）18：00地點：Legacy TERA3月20日至22日由TWICE三天攻占台北大巨蛋，同時間10CM在Zepp New Taipei、樋口愛在TICC輪番登場；22日還有SEVENUS兩場見面會，午後到夜晚無縫接軌。月底則由李帝勳27日TICC見面會揭開序幕，28日TREASURE在林口體育館、NCT WISH於高雄巨蛋南北對打，金所願與山本彩分別在Clapper Studio與HANASPACE登場，3月最後一個週末照樣全台場館大爆滿。時間：3月20日（五）19：003月21日（六）18：003月22日（日）18：00地點：台北大巨蛋時間：3月20日（五）20：00地點：Zepp New Taipei時間：3月21日（六）19：30地點：台北國際會議中心TICC時間：3月22日（日）13：00、19：30地點：MOONDOG時間：3月27日（五）19：00地點：台北國際會議中心TICC時間：3月28日（六）18：00地點：林口體育館時間：3月28日（六）17：00地點：高雄巨蛋時間：3月28日（六）13：00、18：30地點：Clapper Studio時間：3月28日（六）19：00地點：HANASPACE