▲台電水火力發電事業部副總經理孫禹華到大林發電廠視察慰勉新年期間值班維護的同仁，期穩定人員設備與供電安全。(圖／記者黃守作攝)

▲台電水火力發電事業部副總經理孫禹華(右1)到大林發電廠視察慰勉新年期間值班維護的同仁，期穩定人員設備與供電安全。(圖／台電大林發電廠提供)

▲台電水火力發電事業部副總經理孫禹華(前排中)到大林發電廠視察慰勉新年期間值班維護的同仁，期穩定人員設備與供電安全。(圖／台電大林發電廠提供)

台灣電力公司水火力發電事業部副總經理孫禹華18日，，並致贈春節禮盒及應景水果，祝值班及維護同仁新年快樂、馬上順利、萬事平安。台灣電力公司水火力發電事業部副總經理孫禹華到大林發電廠視察，由大林發電廠模擬操作中心主任黃啟忠、運轉組經理陳俊裕，以及電力修護處南部分處副主任蔡坤泰、第一工作隊經理尤金雄等人陪同，到大林發電廠中央控制室，以及大一機大修現場，慰勉該廠新年期間值班、維護及參與大修的修護處工作同仁。台灣電力公司水火力發電事業部副總經理孫禹華到大林發電廠視察，除慰勉該廠新年期間值班、維護及參與大修的修護處工作同仁外，並致贈春節禮盒及應景水果，祝值班及維護同仁新年快樂、馬上順利、萬事平安。台電公司水火力發電事業部副總經理孫禹華視察大林發電廠六機設備檢修的情形，慰勉維護及參與大修的修護處工作同仁辛勞，也提醒同仁於作業時，應注意人身安全、施工謹慎小心，以確保人員設備安全與供電穩定。水火力發電事業部副總經理孫禹華表示，台灣電力公司大林發電廠為確保春節期間供電穩定，於農曆年前即進行工廠設備維護等工作，以及早發現問題並汰換設備，確保用電安全無虞，並於春節期間全天候待命，持續提供即時服務，以守護民眾安心過好年。大林發電廠廠長李志光指出，大林發電廠目前所面臨的挑戰，包括能源轉型、穩定供電、環保標準日益加嚴，以及新建機組等問題，在安全第一的前提下，包含人員安全與設備安全，至於在穩定供電方面，大林發電廠要做好維護的工作，讓設備都能正常運轉，來確保能夠穩定供電，而新建機組工程進度方面，該廠將配合台電南部施工處全力趕工，讓新建機組能夠順利進行，及早完工發電，以穩定供電。李志光並指出，友善環境對於大林發電廠的經營運作十分重要，致大林發電廠將持續做好各種污染防治的工作，讓排放都能符合日益加嚴的環保標準，以友善大林發電廠周遭的環境。