一名蔡姓男子昨（18）日晚騎機車到林邊車站高架橋下丟擲汽油彈，燒毀4輛汽車，蔡男縱火後，還跑到附近的超商砸店，並持刀搶走約7000元，警方據報後，迅速到場將蔡男制伏送辦，所幸未造成人員傷亡。屏東地檢署今天下午偵訊後，認為蔡嫌涉犯強盜與放火罪情節重大，為避免再犯造成危害，向法院聲請羈押；屏東地院晚間裁准羈押。大年初二晚上9時許，林邊火車站前還有許多民眾往來，蔡男竟公然手持7瓶自製的松香油彈，朝高架橋下停放的汽車丟擲，消防隊據報後，立刻派遣林邊、佳冬及東港分隊，共出動5車6人1役男前往搶救。而到場後火勢已熄滅，事件造成現場2輛汽車、2輛小貨車受損，無人傷亡。蔡男縱火後接著跑到附近的超商砸店，並持刀搶劫得手6000多元，警方當下察覺有異立刻將他逮捕，並帶回分駐所偵詢中，警方初步查知，39歲的蔡男疑與家人爭吵後心情不佳，竟以揮發性極高的松香油裝瓶製成多瓶燃燒彈犯案，嚴重危害公眾安全。檢察官今天下午訊問後，認為蔡男涉犯刑法放火罪與加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，為確保後續偵查、審判與執行程序的進行，有羈押必要，遂依法向法院聲請羈押，以保障公眾安全。