英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）今（19日）驚傳遭英國警方逮捕，涉嫌在擔任公職期間有不當行為。英國國王查爾斯三世（King Charles III）表示，極度關切弟弟安德魯被捕的消息，強調「法律必須被公正執行」，威廉王子和凱特王妃也支持國王的聲明。
綜合CNN、BBC報導，英國警方今（19日）到諾福克郡的桑德令罕府（Sandringham House）逮捕安德魯，今也是安德魯的66歲生日。警方聲明中並未公布姓名，僅稱拘捕一名60多歲男子，涉嫌在擔任公職期間有不當行為。警方同時在伯克郡與諾福克郡的住處展開搜索。
英國警方月初已評估一項舉報內容，指安德魯在出任英國貿易特別代表期間，向已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）洩漏敏感資訊。
查爾斯國王表示，「我以極度關切的心情獲悉有關安德魯·蒙巴頓-溫莎及其涉嫌在公職中行為不當的消息。接下來將由相關部門以適當的方式，依照全面、公正、正當的程序對此問題進行調查。在這方面，正如我之前所說，他們得到了我們全力支持與合作。我要明確指出：法律必須依法執行，由於此事仍在進行中，不宜就此事作進一步評論。同時，我和我的家人將繼續盡職盡責地為大家服務」。威爾斯親王和王妃也支持國王的聲明。
不過，查爾斯國王和白金漢宮事先都沒有被告知安德魯將於今日被捕。英國副首相、司法大臣拉米（David Lammy）表示，在這個國家，沒有人可以凌駕於法律之上，案件已交由警方調查，必須按正常程序進行。
值得注意的是，安德魯並非因為捲入愛潑斯坦的性犯罪或性侵未成年人被捕，而是因為愛潑斯坦檔案中有關他擔任英國貿易特別代表其中活動的資料。
英國警方正在諾福克郡和伯克郡的多個地點進行搜索，包括安德魯目前居住的桑德令罕府（Sandringham House），以及先前居住的溫莎大公園皇家小屋（Royal Lodge）。
安德魯最長會被拘留96小時，且不會有任何特殊待遇，逮捕也意味著警方能夠「獲取電腦設備、文件、照片以及任何其他證據」，搜查他擁有或占用的任何場所，或他控制的任何其他場所。
BBC報導提到，安德魯被指控的「公務人員行為不當」是非常複雜的罪刑，指控某人代表英國公眾履行職責時，明知故犯，犯下了嚴重的錯誤。警方調查過程中必須確定「4個要素」，包括是否是公職人員、所涉案件是否屬於其職責範圍，嫌疑人是否故意怠忽職守或故意以其他方式行使不當行為，犯行是否嚴重到構成「濫用公眾信任」，最後警方將確認嫌疑人是否沒有合理理由或藉口。
安德魯被逮捕是自1647年查理一世以來，被捕的英國皇室成員級別最高的一位。皇家歷史學家威廉斯（Kate Williams）認為，這是黛妃去世以來，王室面臨的最大挑戰，王是將面臨如何與安德魯劃清界線的巨大問題。
王室觀察家瑪瑪塔（Bidisha Mamata）表示，這起逮捕非同尋常、出乎意料且具有破壞性，「這是一個警告」，一直以來社會上總有一些人行事肆無忌憚、自以為是，認為在朋友、親信、同夥之間做什麼都完全沒問題，但這些駭人聽聞、極具破壞性和令人不安的細節被公布，表明公眾對正義問題有著極大的關注、義憤填膺。
