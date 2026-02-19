我是廣告 請繼續往下閱讀

政治素人陳彥廷在黨內初選爆冷擊敗黃國昌金釵，將代表民眾黨參選三蘆議員，也讓人好奇從台大畢業到家樂福員工，參選議員政見為何，對此陳彥廷終於開設官方網站與臉書，表示自己從台大光電到三蘆街頭，將用家樂福15年資深經歷，用科技解決生活問題，強調在台大實驗室裡學會的是「精準」，在家樂福15年中學會的是「共感」，沒有顯赫的政治家世，但有最接地氣的服務靈魂，「我懂你在橋頭塞車的焦慮，懂你在市場買菜的精打細算，我是陳彥廷，你最專業的鄰居」。陳彥廷表示，15年了，自己在收銀台與貨架間，看見了三蘆的真實輪廓。很多人問他「你是台大光電碩士，為什麼會去家樂福待了15年？現在為什麼又要出來選議員？」陳彥廷說，在台大的實驗室裡，學會的是「精準」；但在家樂福的15年裡，學會的是「共感」。自己是那個處理過無數抱怨的服務員，在賣場第一線，聽過無數長輩抱怨物價上漲，看過年輕父母為了挑選一罐奶粉猶豫不決，也深知當政策變成冰冷的數字時，對基層家庭來說，那可能是實實在在的生存壓力。陳彥廷也說，自己也是那個管理複雜供應鏈的工程師，15年的通路經驗，讓他明白一個系統要運轉得順暢，靠的不是口號，而是邏輯與數據。三蘆的交通、排水、都市更新，其實就像一座巨大的賣場，需要的是精準的調度與科學的管理，「政治不應該是高高在上的表演，而是柴米油鹽的專業。」陳彥廷強調，沒有顯赫的政治家世，但有最接地氣的服務靈魂，「我懂你在橋頭塞車的焦慮，懂你在市場買菜的精打細算。這一次，我想用我的光電專業與實戰經驗，把科技帶進三蘆的巷弄，把效率帶回市議會。我是陳彥廷，你最專業的鄰居」。