從去（2025）年不少主動式ETF接連掛牌，讓投資人有其他選擇標的。國泰首檔主動式台股ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金」（證券代碼00400A）正式亮相，於3月23日至25日展開募集，每股發行價為新台幣10元，主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略。此外，00400A搭配「月配息」及「收益平準金」，投資人領息好安心。這檔主動ETF經理人梁恩溢是國泰投信旗下王牌基金操盤手，其負責國泰台灣高股息基金從2020年成立以來績效顯著，該基金淨值從成立時的10元攀升至2026年的51.6元（不配息），表現出色受到市場矚目。等於成立不到6年，每單位淨值已經翻了5倍。梁恩溢表示，在瞬息萬變的股市戰場中，投資人就如同拳擊手，攻守兼備方有機會立於不敗。00400A的核心在於「主動選股」，由專業團隊進行「Bottom-up」深度研究，鎖定先進製程、IC設計及散熱等產業強者，力求擺脫大盤指數束縛，提升超額報酬潛力。梁恩溢指出，2025年台股大盤報酬率雖達25.7%，但僅有15%的個股跑贏大盤，而這些領先個股的平均報酬率高達80.2%，證明精準選股的重要性。除了進攻，00400A也兼顧防守。ETF運用股利總額與殖利率雙重篩選策略，歷史數據顯示，高股息金額公司在多頭年平均報酬可達53.7%，遠高於單純追求股息率的7.2%，有效兼顧收益與成長。梁恩溢表示，ETF亦納入選擇權操作策略，透過「掩護性買權」收取權利金增強收益，並可在空頭時利用期貨避險。綜合來看，00400A除了具備資本利得潛力，還提供月配息與收益平準金，讓投資人可靈活安排現金流，適合追求穩健配息又想兼顧成長的小資族。梁恩溢表示，隨著ETF上市，投資人將可更輕鬆享受「高息兼具動能」的投資策略。國泰投信ETF研究團隊指出，選擇主動式ETF時，投研團隊的實力是核心關鍵。國泰投信扎根台灣資產管理26年，總管理規模已逾新台幣2.39兆元，並歷年累積獲得264座國內外大獎肯定，實力驚豔，更擁有逾100人的專業研究團隊，能敏銳捕捉市場先機。