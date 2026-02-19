菲律賓馬尼拉近期傳出殺人分屍案，當地警方今（19日）逮捕一名自稱台灣籍的凶嫌，刑事局駐菲聯絡官正在查證凶嫌身份，護照疑似有竄改痕跡，且英文名採中國漢語拼音，目前仍在調查犯案動機。
綜合菲律賓媒體馬尼拉公報、Inquirer.net及中央社等報導， 2月15日有拾荒者在馬尼拉華人區附近，發現一個藍色塑膠桶，打開後發現裡面裝有一具男性屍體，已遭到分屍。拾荒者稱，當晚有一輛白色汽車停在橋上，兩名男子下車走向拾荒者的同伴，提供現金要求他們處理一個用透明膠帶包裹的藍色鐵桶。男子離去後，拾荒者發現桶內有斷肢，向當局報案。
警方近日追蹤嫌犯的廂型車及監視器畫面，初步確認一名協助丟棄塑膠桶的華人、綽號為Victor的翻譯是此案的嫌犯，但此人聲稱只是提供車輛運載，不清楚裡面裝的是什麼。警方日前進入凶嫌的住處時，發現多處有血跡，以及疑似作案工具鋸子和菜刀等，但當時凶嫌已經逃走。
大馬尼拉地區南警區總部今發布新聞稿表示，警方下午1時30分左右在一家賭場酒店內逮捕32歲王姓凶嫌。新聞稿指出，能成功逮捕主嫌，得力於凶嫌同居人、酒店管理層的協助，以及警方多方比對線索與追蹤。
中央社報導，據警方公布的資料，凶嫌持中華民國護照，中文名字裡面的「小」字，英譯為Xiao，不符合台灣一般譯法Hsiao。刑事局駐菲聯絡官表示，凶嫌疑似持有偽造台灣護照，目前正使用犯嫌照片辨識是否確為我國國民及其真實身分，並將前往探視做最後確認。
南警區表示，分屍案受害人是英文譯名為Xiangyang的中國籍人士。凶嫌目前已被警方羈押，犯案動機仍在調查中，但警方稍早推測應是金錢糾紛。
我是廣告 請繼續往下閱讀
警方近日追蹤嫌犯的廂型車及監視器畫面，初步確認一名協助丟棄塑膠桶的華人、綽號為Victor的翻譯是此案的嫌犯，但此人聲稱只是提供車輛運載，不清楚裡面裝的是什麼。警方日前進入凶嫌的住處時，發現多處有血跡，以及疑似作案工具鋸子和菜刀等，但當時凶嫌已經逃走。
大馬尼拉地區南警區總部今發布新聞稿表示，警方下午1時30分左右在一家賭場酒店內逮捕32歲王姓凶嫌。新聞稿指出，能成功逮捕主嫌，得力於凶嫌同居人、酒店管理層的協助，以及警方多方比對線索與追蹤。
中央社報導，據警方公布的資料，凶嫌持中華民國護照，中文名字裡面的「小」字，英譯為Xiao，不符合台灣一般譯法Hsiao。刑事局駐菲聯絡官表示，凶嫌疑似持有偽造台灣護照，目前正使用犯嫌照片辨識是否確為我國國民及其真實身分，並將前往探視做最後確認。
南警區表示，分屍案受害人是英文譯名為Xiangyang的中國籍人士。凶嫌目前已被警方羈押，犯案動機仍在調查中，但警方稍早推測應是金錢糾紛。