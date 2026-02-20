今（20）日為春節連續假期初四，根據交通部預估今日將湧現大量的北上車潮，國道北向交通量恐達平日的 1.6 倍。為了避免塞在路上，交通部特別針對中南部與國道 5 號的用路人提出了建議出發時間，並公佈多個預判的重點壅塞路段與相應的疏導措施。除了掌握路況資訊，善用 Google Maps 的多項實用功能，從最佳路線規劃、即時測速提醒到位置分享與尋找停車位，能避開人潮車陣，讓行車旅途更加順暢安心。
交通部指出今天初四以北返車流為主，預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均93百萬車公里的1.4倍，其中北向交通量為平日年平均的1.6倍。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，避免塞車塞在路上。
🟡高公局預判重點壅塞路段如下
國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口
國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪
國5北向宜蘭-坪林
國4西向潭子系統-豐勢
國6西向東草屯-霧峰系統
國10西向仁武-左營端等路段
🟡國道疏導措施
1.匝道封閉：
10-18時國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。
12-24時國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。
2.高乘載管制：
13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。
🟡Google Maps 實用功能總複習
📍導航功能
當規劃路徑時，地圖會出現上出現多條建議路線，標為「藍色」即為最佳路線，其他路線則會以灰色表示，在規劃起點和終點後，可以按下＋的符號新增條靠站，最多9個點。
📍計速器功能
計速器會顯示當前行駛速度，若行駛速度超過當地速限，計速器數字會變成紅色，如果Google 地圖有當地的限速資訊，會在畫面上顯示當前道路的速限，方便駕駛參考。但Google提醒，地圖計速器顯示的數據僅為參考。
📍分享位置資訊
一群人出遊，想知道親友抵達時間，能透過「分享位置」查看親友的抵達或出發時間。當選擇與你分享位置資訊，只要用集合地址設定通知，就可以掌握大家的抵達時間，也可以設定通知來查看對方離開會場的時間，這樣即使走散了也不用擔心。
📍繁忙程度
出門最怕人擠人，旅遊品質可是會大打折扣，出門前先查詢想去的地點，如果某地區的人潮接近最為擁擠的狀態，Google 地圖會即時的顯示該地區「人多擁擠的地區」，同時點入內後還會進一步的顯示該地區一天內不同時段的繁忙程度，希望藉此幫助用戶避開人潮。
📍實景功能
到達目的地後，可以開啟 Google 地圖的實景功能，幫助自己更精確地定位地點、導航，同時也能更加方便地探索、開發新的景點。
📍離線地圖
如果即將前往某個地點，而當地的網路連線速度較慢、行動網路費率高或是無法上網，可以先從 Google 地圖將當地的地圖儲存在手機或平板電腦中，到時就能離線查看，沒有網路也能替用戶導航。
📍停車位置
可以儲存停車位置，之後就不必費神回想車子停在哪裡。定位服務設定為「永遠」時，地圖才會儲存停車資訊，停車時，地圖會自動標記停車位置，結束導航後，將底端的掌握車輛停放位置設為開啟，允許 Google 地圖存取運動與健身活動，停止移動後，就會看到自己的所在地標有「你的車停在附近」。
📍無痕模式
有時去某些地方並不想要被紀錄，其實Google Maps也有無痕模式，只要開啟之後，在地圖上的搜尋、定位等都不會記錄下來。
📍室內實景
可以透過室內實景功能，查看建築物內部，台灣已經有多處可以使用的沉浸式實景功能，101、龍山寺、台中歌劇院等知名觀光景點，可以用不同角度欣賞景點，更可以拉動時間滑桿、查看該地點不同時間的天氣和擁擠程度來規劃行程。
資料來源：交通部、Google地圖
